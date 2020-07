Sociální síť, která neoznačuje dezinformace, zažívá rozmach. Oblíbili si ji konzervativci, pomohl Trump

NEVADA/PRAHA Sociální síti Parler v posledních měsících vysokým tempem přibývají noví členové. Konzervativci na ní hledají nové útočiště, protože věří v její neutralitu. Vliv na rostoucí popularitu platformy má také spor mezi společností Twitter a americkým prezidentem Donaldem Trumpem o nakládání s obsahem jeho příspěvků.

Trump vs. Twitter - spor, který vznikl označením několika příspěvků prezidenta USA jako informačně nepřesných a lživých. Trump poté požadoval změnu zákona chránícího sítě před odpovědností za obsah zveřejněný uživateli. Kauza plnila stránky světových médií a zejména politici začali hledat nové možnosti, aby mohli sdílet své názory bez následné kontroly.



Jednou z alternativ byla sociální síť Parler, kterou začal propagovat například republikánský senátor Ted Cruz. Lidé z Trumpova okolí a jeho rádci uvažují, že na této platformě by prezident mohl získat další příznivce, informoval list The Wall Street Journal.

Parler totiž v posledních týdnech zažívá vzestup a umisťuje se na nejvyšších příčkách v žebříčcích nejlépe hodnocených aplikací podobného typu.

V současnosti má alternativní síť 1,7 milionu uživatelů, což je dvakrát více, než měla v dubnu. Na druhou stranu – Facebook má více než 2,6 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Na Twitter se podle statistik denně přihlásí 166 milionů lidí. Dosah Parleru je tak stále velmi omezený, ale převažují na něm konzervativněji smýšlející lidé, napsal CNET. To z něj podle expertů dělá velice zajímavou komunikační síť pro mnoho politiků.

,Dezinformace neoznačujeme’

Na Parleru je vzhledem ke komunitním zásadám zakázáno publikovat například teroristický obsah, náznaky vydírání, spam, nevyžádané reklamy, pornografii či obsah oslavující násilí na zvířatech.

Společnost nicméně neoznačuje dezinformace. „Nebude tam žádné ověřování faktů. Nikdo nebude říkat, co si máte myslet a co máte říkat. Policista vás nezatkne za to, že jste zveřejnili špatný názor. Myslím, že tohle chtějí všichni lidé a mají to rádi,“ vysvětlil pro Forbes zakladatel Parleru John Mantze, v čem je podle něj síla jeho sociální sítě.

Další její výhodu spatřuje v tom, že na rozdíl od Twitteru uživatelé mohou publikovat text s až tisícovkou znaků namísto 280. Ostatní funkce jsou velice podobné jako v případě jiných sociálních sítí. Lidé například mohou nahrávat fotografie či komentovat příspěvky.

Sociální síť Parler byla založena v roce 2018. Největší boom zažívá od června, kdy se připojilo mnoho vlivných osobností jako Katie Hopkinsová, Dan Bongino nebo syn Donalda Trumpa. Účet tam má také Národní asociace držitelů zbraní.