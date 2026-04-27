Inspekční zpráva Floridského úřadu pro ochranu ryb a divoké zvěře loni v srpnu uvedla, že 21 lenochodů dovezených z Guyany uhynulo v prosinci 2024 v zařízení Sanctuary World Imports (SWI) ve floridském Orlandu, kdy se teploty pohybovaly mezi čtyřmi až 13 stupni Celsia.
Zvířata podle Petera Bandreho, kterého zpráva uvádí jako držitele licence k provozování SWI, uhynula na to, co nazval „šokem z chladu“. Budova neměla zavedenou vodu ani elektřinu a nebyla podle něj připravena přijímat zvířata, už ale bylo příliš pozdě na zrušení zásilky. SWI sice zakoupilo přímotopy, ty však spálily pojistky a vypnuly se, takže lenochodi zůstali nejméně jednu noc bez tepla.
Zařízení si později objednalo deset lenochodů z Peru, kteří byli přivezeni v únoru 2025, dva z nich už ale byli po smrti. Zbytek vypadal vyhuble a uhynul na to, co zpráva označila jako „zdravotní problémy“. Bandre podle zprávy uvedl, že plánuje přijmout nového veterináře, již třetího v historii fungování SWI.
Ze zpráv o inspekcích konaných letos v březnu vyplývá, že šéf SWI Benjamin Agresta změnil název zařízení na Sloth World (Svět lenochodů) a že Bandre již není s podnikem spojován. Kontrola zjistila, že v zařízení, kde uhynuli guyanští lenochodi, bylo nezávislé vytápění a klimatizace s teplotou trvale nastavenou na bezmála 28 stupňů. Inspektoři nezaznamenali ani žádné problémy s lenochody, které zařízení chovalo.