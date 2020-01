Solejmáního tělo dorazilo do Íránu, začaly tři dny pietních akcí. Pohřben bude v úterý v rodném Kermánu

Teherán Tělo velitele íránských elitních jednotek Kuds Kásema Solejmáního v neděli dorazilo do Íránu. S odvoláním na zprávu íránské agentury IRIB o tom v neděli informovala agentura Reuters. Solejmání v pátek zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu. Pohřben bude v úterý v rodném městě Kermán.

Solejmáního tělo dopravili na palubě letadla do Ahvázu, který je hlavním městem provincie Chúzestán na jihozápadě Íránu. Podle záběrů místních médií přivítaly generála tisíce lidí v černém.



V neděli by měly být generálovy pozůstatky převezeny do šíitského posvátného města Mašhad v provincii Chorásáne Razaví na severovýchodě země. Následně poputují do Teheránu, města Kom a do Solejmáního rodného města Kermán. Tam bude generál v úterý pohřben.

Agentura IRIB uvedla, že do Ahvázu letadlo přivezlo kromě rakve se Solejmáního pozůstatky také tělo zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise, který rovněž v pátek zahynul při americkém útoku.

Velitele íránských elitních jednotek Kuds Solejmáního v pátek v Bagdádu zabil americký bezpilotní letoun. Násilná smrt jednoho z nejvlivnějších mužů íránského režimu prohloubila už tak velké napětí mezi Teheránem a Washingtonem. Íránští představitelé pohrozili Spojeným státům odvetou. Americký prezident Donald Trump v sobotu na twitteru napsal, že v takovém případě mají Spojené státy seznam 52 íránských cílů, na které „velmi rychle a velmi tvrdě“ zaútočí.