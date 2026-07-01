Žhářské útoky zasáhly sídla pravice na severu Řecka. Terorismus, hlásají politici

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  19:10aktualizováno  19:10
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Spálená vozidla po útocích zápalnými bombami, které byly zřejmě namířeny proti...

Spálená vozidla po útocích zápalnými bombami, které byly zřejmě namířeny proti členům řecké vládní konzervativní strany Nová demokracie v severním přístavním městě Soluň. (1. července 2026) | foto: AP

Muž si prohlíží spálená vozidla po útocích zápalnými bombami, které byly zřejmě...
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Pět osob bylo zraněno v řecké Soluni ve středu časně ráno při třech útocích na budovy, v nichž bydlí členové vládní pravicové strany Nová Demokracie (ND). Informovala o tom agentura AP, podle níž pět lidí skončilo v nemocnici a stav jedné ženy je kritický. Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis, který je šéfem strany ND, žhářské útoky důrazně odsoudil, napsal deník Kathimerini.

„Šlo o zbabělý, teroristický, vražedný útok...Nebudeme tolerovat žádnou novou formu terorismu...ty časy už jsou za námi,“ řekl Mitsotakis s odkazem na politicky motivované násilnosti z dřívějších dekád, za nimiž většinou stály krajně levicové skupiny.

„Ti, kdo páchají takové činy, nejsou nic jiného než zločinci, a tak s nimi bude i zacházeno,“ dodal premiér.

Při středečních útocích pachatelé podle policie použili plynové kempingové bomby a zapálily několik aut a motocyklů.

Jedno z aut patřilo političce Afroditě Nestoraové, která byla hospitalizována spolu se svými rodiči. Její matka je v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče.

Útoky ve třech různých čtvrtích Soluně vyšetřuje protiteroristická jednotka policie, která se snaží také zjistit, zda šlo o koordinovanou akci. Premiér Mitsotakis pachatelům vzkázal, že policie je najde a postaví před soud.

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