Soud zastavil Trumpa. Zrušil a i zakázal jmenování jeho právničky prokurátorkou

  19:32
Americký federální odvolací soud dnes rozhodl, že Alina Habbaová, dřívější osobní právnička bývalého prezidenta Donald Trump, byla nezákonně jmenována do funkce federální prokurátorky v New Jersey jeho administrativou. Soud toto jmenování zrušil a zakázal Habbaové výkon této významné pozice.

Rozhodnutí představuje porážku pro Trumpovu administrativu a může mít dopad i na další jmenované do vysokých úřadů.

Alina Habbaová vyloučena z výkonu funkce federálního prokurátora (1. listopadu 2025)
Alina Habba, právnička bývalého prezidenta Donalda Trumpa. (13. června 2023)
Trumpova bývalá právnička a prokurátorka v New Jersey (1. listopad 2025)
Advokátka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Alina Habbaová a právní poradkyně Natalie Harpová přicházejí k soudu na Manhattanu. (7. května 2024)
Tříčlenný senát odvolacího soudu potvrdil rozhodnutí soudu nižší instance, že Trumpova administrativa porušila zákon řadou manévrů, které učinila k ponechání Habbaové ve funkci i po uplynutí jejího prozatímního období a bez potvrzení Senátem.

Soud nižší instance v srpnu rozhodl, že Habbaová byla jmenována skrze „novou sérií právních a personálních kroků“ a že funkci federální prokurátorky nevykonává legálně. Stanovil tehdy, že její kroky učiněné od července v této roli mohou být prohlášeny za neplatné, ale výkon příkazu byl následně pozastaven do vyřešení odvolání.

Habbaová není první prokurátorkou Trumpovy administrativy, jejíž jmenování bylo u soudu zpochybněno. Federální soudkyně minulý týden zamítla trestní řízení proti bývalému řediteli Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamesi Comeymu a newyorské generální prokurátorce Letitii Jamesové. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že prokurátorka Lindsey Halliganová, která na Trumpovo naléhání vznesla obvinění, byla ministerstvem spravedlnosti jmenována nezákonným způsobem.

