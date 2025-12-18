Muž z Ludwigshafenu najel na pěší zónu v centru západoněmeckého Mannheimu 3. března. Jel rychlostí až 80 kilometrů za hodinu a úmyslně najížděl do lidí.
Zabil 83letou ženu a 54letého muže. Další lidé utrpěli vážná zranění. Soud jej shledal vinným ze dvou vražd a také z několika pokusů o ni.
Státní zastupitelství nezjistilo, že by měl muž politický motiv. Lékařský posudek ale shledal, že trpí psychickou nemocí. Obžaloba i obhajoba proto navrhovaly, aby jej soud poslal k výkonu trestu na uzavřené oddělení psychiatrické nemocnice a soud dnes těmto návrhům vyhověl.
Po činu se muž pokusil z místa ujet, cestu mu ale zatarasil taxikář. Pak chtěl spáchat sebevraždu, střelil si do úst signální pistolí, ale přežil.
Při procesu vyšlo najevo, že chtěl původně útočit ve městě Offenbach, jež leží zhruba 100 kilometrů severně od Mannheimu a ve kterém žije jeho otec. Při průjezdu Mannheimem ale změnil názor a odbočil na pěší zónu v centru města.
V tom okamžiku se muž podle dřívějších slov obhajoby nacházel „psychické krizi“, pociťoval silný vztek a pochybnosti o sobě samém. Chtěl údajně při útoku přijít o život. V nemocnici podle agentury DPA vyprávěl o těžkém dětství plném násilí, drog a alkoholu.
Březnový útok byl během jednoho roku druhým, který Mannheimem otřásl. Už loni 31. května na náměstí v centru města napadl Afghánec nožem účastníky akce hnutí Pax Europa, které je kritické vůči islámu.
Zranění utrpělo šest lidí. Jeden ze zraněných, 29letý policista, zraněním o dva dny později podlehl.
V září poslal soud pachatele, 26letého Sulajmána A., na doživotí do vězení. Shledal ho vinným z vraždy, pokusů o vraždu a těžkého ublížení na zdraví.