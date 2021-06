Soud nařídil firmě AstraZeneca, aby do září dodala 50 milionu dávek vakcíny do zemí EU

Brusel Belgický soud v pátek nařídil farmaceutické firmě AstraZeneca, aby zemím Evropské unie do září dodala 50 milionů dávek vakcíny proti covidu-19. Soud ale zároveň nevyhověl požadavku Evropské komise (EK) na okamžité dodávky očkovacích látek před koncem června. Uvedly to v pátek obě strany sporu, z nichž každá prezentovala verdikt jako svůj úspěch.

Rozhodnutí přichází v době, kdy stále více unijních zemí výrazně omezuje používání vakcíny od AstraZeneky zvláště u mladších lidí, a to kvůli obavám, že v ojedinělých případech mohou způsobovat krevní sraženiny.



Komise zažalovala britsko-švédskou společnost kvůli tomu, že dlouhodobě nedodává přislíbené množství očkovacích preparátů. EK pro členské státy objednala 300 milionů dávek vakcíny s dodáním do konce června. AstraZeneca ale už v dubnu avizovala, že do konce druhého čtvrtletí stihne dodat jen asi 100 milionů dávek, přestože komise požadovala nejméně 120 milionů dávek.

Soud dnes stanovil kalendář dodávek na nejbližší tři měsíce. Firma podle něj má poskytnout členským zemím EU do 26. července 15 milionů dávek, do 23. srpna dalších 20 milionů a do 27. září ještě 15 milionů. Pokud AstraZeneca termíny nedodrží, bude muset zaplatit deset eur (255 Kč) za každou zmeškanou dávku.

„Toto rozhodnutí potvrzuje pozici komise: AstraZeneca nedodržela závazky, které učinila ve smlouvě. Je dobré vidět, že to potvrzuje nezávislý soudce,“ uvedla v reakci předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.



Požadavky komise týkající se druhého čtvrtletí ale soud nevzal v potaz, což firma označila za své vítězství.

„Rozhodnutí soud nás potěšilo,“ uvedl v prohlášení výkonný místopředseda společnosti Jeffrey Pott. Podle AstraZeneky soud uznal obtížnost situace farmaceutických firem, které dodávají zemím velké množství vakcín v bezprecedentních podmínkách.

Firma také uvedla, že je nyní připravena s komisí začít opět spolupracovat. Komise přitom už na jaře dala najevo, že má v budoucnu zájem spíše o takzvané mRNA vakcíny, které dodávají firmy Pfizer/BioNTech či Moderna.