Čech se zpovídá z okrádání německých seniorů, jezdil pro peníze za falešné kauce

Čecha list označil jako taxikáře z Prahy Martina B., který v Česku kvůli podvodům strávil deset let za mřížemi. U soudu vypověděl, že hraje pravidelně na automatech, kvůli kterým se dostal do dluhů. Proto souhlasil s nabídkou od známého, aby v Německu vyzvedl cenné věci a dovezl je do Prahy. Uvedl, že podrobnosti neznal a že kdyby věděl, o co jde, tak by to odmítl.

V kauze, ve které se Martin B. zodpovídá, se nechali čtyři lidé podvést – nejmladšímu bylo 57 let a nejstaršímu 91 let. Při pokusu okrást pátého člověka byl zadržen. Škodu policie spočítala takřka na 100 tisíc eur (2,5 milionu Kč).

V případě jisté 82leté ženy žádal falešný policista po telefonu 25 tisíc eur (624 tisíc Kč) na kauci pro jejího syna, který autem srazil ženu. Seniorka uvedla, že tolik peněz doma nemá, ale že má šperky. Ty si následně od ní na parkovišti v jihobavorském Gautingu převzal Čech.

Za vyzvedávání peněz dostával Čech vždy asi 20 tisíc Kč. Policie ho dopadla, když se pokusil vyzvednout hodinky a šperky od páté oběti v Gmundu u jihobavorského jezera Tegernsee. Podezřelého chování si povšiml soused oběti, který přivolal policii. Ta Čecha zadržela.

Münchner Merkur napsal, že do podobných podvodů jsou Češi zapojeni často. Například v lednu zadržela bavorská policie 16letého chlapce z Česka, který chtěl od jistého důchodce z hornofranckého Strullendorfu nedaleko Bamberku na severu Bavorska vyzvednout 7000 eur (175 tisíc Kč).

Muž předtím telefonicky hovořil s falešným policistou, který mu řekl, že jeho syn způsobil smrtelnou nehodu a že bez kauce zůstane ve vězení.