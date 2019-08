Soud odmítl stížnost matky na to, že její dceru nepřijali do chlapeckého sboru

Berlín Berlínský správní soud v pátek odmítl stížnost matky, jejíž dceru při konkurzu nepřijali do chlapeckého pěveckého sboru. Kuriózním sporem, který upoutal pozornost německých médií, se soud zabýval mnoho hodin.

Nakonec konstatoval, že při rozhodnutí tělesa o odmítnutí dívky bylo určující právo na uměleckou svobodu a přednost před rovností pohlaví měl zvukový projev souboru. Podle soudce jde o pilotní případ, a proto připustil možnost odvolání, informovala agentura DPA.



Matka usilovala o přijetí devítileté dcery do pěveckého sboru, který už stovky let sestává výlučně z chlapců. Státní a katedrální sbor v Berlíně odmítl dívku přijmout s odůvodněním, že jí chybějí základy pro pěveckou výchovu. Byla by prý přijata, kdyby její hlas odpovídal potřebám chlapeckého sboru.



Podle žalující strany ale sbor odmítnutím dívky nedostál požadavku rovné účasti na činnostech podporovaných státem. Omezení přístupu do sboru na chlapce nepřijatelně diskriminuje opačné pohlaví, tvrdí žalobci.

Jde o konflikt mezi rovností před zákonem a uměleckou svobodou, konstatoval v pátek předsedající soudce před poradou soudního senátu.

Devítiletá dívka podle DPA předtím zpívala v dětském sboru berlínské Komické opery a v katedrální pěvecké škole ve Frankfurtu nad Mohanem. Berlínská žačka byla přijata s vysokým počtem bodů na berlínské Händelovo gymnázium zaměřené na hudbu a o místo ve Státním a katedrálním sboru se ucházela loni v listopadu.

Podle sbormistra dívka nemá špičkové nadání

Sbormistr Kai-Uwe Jirka po předzpívání usoudil, že dívka nemá předpoklad pro špičkový soubor, který vystupuje i s Berlínskými filharmoniky a Orchestrem koncertního domu v Berlíně, napsala DPA. V písemném zdůvodnění z března 2019 pak Jirka uvedl, že dívka má sice dobrý hlas, ale nikoli špičkové nadání. Kromě toho u dítěte postrádal motivaci. Otázka pohlaví nehrála při zamítnutí žádnou roli, zdůraznil v pátek sbormistr před soudem.

Právnička žalující rodiny uvedla, že matka chce dceři žalobou zajistit dobré hlasové školení. Státní a katedrální sbor je podle ní jakožto veřejné zařízení zavázáno k rovnému zacházení. Rozdíly mezi hlasem dívek a chlapců přitom nejsou tak velké, tvrdí právnička.

Sbormistr Jirka oponoval tím, že zabarvení hlasu u chlapců a dívek je nesrovnatelné. Nejkrásněji pak podle něj znějí chlapecké hlasy před nástupem mutování. To, že chlapecké sbory jsou něčím mimořádným, věděli už Gustav Mahler nebo Hector Berlioz, kteří v některých svých kompozicích výslovně předepisovali provedení chlapeckými chóry. Kromě toho Státní a katedrální sbor není v první řadě vzdělávací institucí, ale uměleckým souborem, argumentoval v pátek Jirka.

Obhájkyně žalující se však nedala a prohlásila, že sbor zkrátka nechce přijímat dívky. Podle ní přitom lze hlas dívky vyškolit tak, aby se hodil do daného sboru. Podle sbormistra však nemá smysl cvičit hlas dívky tak, aby zněl jako chlapecký. „Proč to chtěli rodiče své dceři udělat?“ ptal se Jirka před soudem, který mu dal nakonec zapravdu.

Státní a katedrální sbor, jehož „domovskou scénou“ je Berlínský dóm, patří mezi renomované chlapecké sbory v Německu a je považován za nejstarší hudební instituci Berlína. Jeho počátky sahají až do druhé poloviny 15. století. V minulosti ho vedl například skladatel Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sbor se sám označuje jako chlapecký a nabízí mimo jiné bezplatné hudební vzdělání chlapcům od pěti let. V současnosti v něm působí 250 chlapců a 75 mladých mužů.