Přesun sídla FBI mimo Washington? Trump je proti, soud však jeho záměr odmítl

Autor: ,
  7:10aktualizováno  7:10
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Donald Trump

Donald Trump | foto: AP

Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
Donald Trump
16 fotografií
Americký soud v pondělí odmítl záměr americké administrativy Donalda Trumpa zvrátit plán na přesun sídla Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) mimo Washington. Píše to agentura AP.

FBI musí své stávající sídlo opustit kvůli velmi špatnému stavu areálu.

Trumpův předchůdce Joe Biden rozhodl se svou administrativou, že nové sídlo FBI vznikne ve městě Greenbelt ve státě Maryland. Nová administrativa se však rozhodnutí snaží zvrátit. Podle ní by FBI mohl sídlit v budově ve Washingtonu, která ale rovněž potřebuje renovaci.

Spor nakonec skončil u soudu na základě podání státu Maryland, který podle ministra spravedlnosti Anthonyho Browna přislíbil na realizaci sídla stovky milionů dolarů (miliardy korun). Podle soudce postup Trumpovy administrativy porušoval zákon, a proto rozhodnutí současné vlády nechal zrušit.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.