Soud poslal na 15 let do vězení mladíka, který shodil z vyhlídky londýnské galerie šestileté dítě

Londýn Britský soud poslal na 15 let do vězení mladíka, který loni shodil z vyhlídky londýnské galerie Tate Modern šestiletého chlapce z Francie. Londýnský trestní tribunál Old Bailey v pátek konstatoval, že mladík trpící vážnou psychickou poruchou měl v úmyslu dítě zabít, informovala stanice BBC. Chlapec pád přežil, má ale trvalé následky.

Tehdy 17letý Jonty Bavery po zatčení krátce po činu uvedl, že jej spáchal s cílem někomu v galerii ublížit, aby mohl být ve zprávách. Podle agentury Reuters trpí poruchou autistického spektra, obsedantně kompulzivní poruchou a nejspíše také poruchou osobnosti. Policie obvinila sedmnáctiletého mladíka z pokusu o vraždu. Shodil malého chlapce z galerie Tate Modern Pád z balkonu na terasu ležící o pět pater níže oběť přežila, podle britské prokuratury ale mělo dítě po incidentu zlomenou páteř, ruce a nohy a krvácelo do mozku. Jde o chlapce z Francie, který byl ve slavné londýnské galerii v rámci rodinné dovolené. Jeho rodiče minulý měsíc oznámili, že jejich syn se zotavuje, je ale stále na vozíčku a má problémy s mluvením, jedením a pamětí. Charitativní sbírka vyhlášená na léčbu chlapce zatím vynesla 235 000 eur (asi 6,3 milionu korun). Bavery byl od října držen v psychiatrické léčebně Broadmoor Hospital západně od Londýna. Soudce ale nyní rozhodl, že bude přesunut do vězení.