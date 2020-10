Kotleba je extrémista a má jít na 4 roky za mříže, rozhodl nepravomocně soud. Kvůli ‚nacistické‘ částce 1488 eur

Vizitka Mariana Kotleby: Slovenská speciální prokuratura podala na Kotlebu obžalobu kvůli šekům s extremistickou symbolikou v červenci 2018, soudní líčení začalo letos v lednu. Prokuratura jej obžalovala za to, že v roce 2017 na střední škole v Banské Bystrici předal před téměř 400 pozvanými hosty třem rodinám finanční dar prostřednictvím symbolických šeků, každý na částku 1488 eur (37.600 korun). Čísla 14 a 88 jsou podle vyšetřovatelů známá a používaná v extremistické symbolice. Dar byl předán v den výročí válečného slovenského státu. Tehdejší Slovenská republika, ke které se strana LSNS hlásí, byla spjata s nacistickým Německem.

Číslo 14 podle prokuratury odkazuje na počet slov anglické věty pravicového teroristy Davida Lanea, která v překladu zní: "Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost bílých dětí." Osmička má zastupovat osmé písmeno abecedy, kterým je H, a 88, tedy HH, je považováno za zkrácený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler.

Kotleba u soudu uvedl, že jeho rodina dostala dar ve zmíněné hodnotě a že nešlo o žádné symboly 14 a 88. V závěrečné řeči označil obžalobu za vykonstruovanou. Soudkyně nakonec posoudila obžalobu podle přísnějšího ustanovení trestního zákona, než navrhovala prokuratura. Dnes jej soud poslal do vězení na čtyři roky a čtyři měsíce. Rozsudek není pravomocný.

Kotlebova krajně pravicová strana LSNS skončila v únorových parlamentních volbách na čtvrtém místě se ziskem necelých osm procent hlasů. Byl to prakticky stejný výsledek, jako v předchozích volbách před čtyřmi lety, kdy se tato strana postarala o největší překvapení voleb.

V loňských prezidentských volbách se Marian Kotleba stal čtvrtým nejúspěšnějším kandidátem prvního kola voleb se ziskem 10,39 procenta hlasů.

V listopadu 2013 Kotleba nečekaně zvítězil v rozhodujícím druhém kole přímé volby předsedy Banskobystrického kraje. Při nástupu do úřadu prohlásil, že bude usilovat o snížení závislosti kraje na EU. Do centra pozornosti se také dostal poté, co odmítl podepsat přidělení schválené dotace na kulturní projekt o extremismu či na uspořádání jiného festivalu. V úřadu setrval do prosince 2017.

Kotleba vystupuje proti členství Slovenska v NATO. V roce 2015 se coby řečník zúčastnil demonstrací proti imigrantům, dříve organizoval pochody proti Romům a netají se sympatiemi k válečnému slovenskému státu, který byl pod silným vlivem nacistického Německa.

Rodák z Banské Bystrice (narozen 7. dubna 1977) vystudoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Fakultě přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici a v roce 2013 ekonomii na stejné škole. V letech 2001 až 2012 byl zaměstnán jako učitel na Sportovním gymnáziu v Banské Bystrici.

V roce 2003 se Kotleba stal vůdcem ultranacionalistického hnutí Slovenská pospolitost - Národní strana, které slovenský nejvyšší soud v roce 2006 rozpustil.

V minulosti byl Kotleba trestně stíhán za to, že na setkání u příležitosti 70. výročí založení válečné Slovenské republiky zakřičel pozdrav tehdejšího autoritářského státu "Na stráž!". Slovenská prokuratura ale trestní stíhání v roce 2009 zastavila a své rozhodnutí zdůvodnila tím, že Kotlebovi nelze prokázat, že chtěl úmyslně projevovat sympatie k extremismu.

V březnu 2016 Kotleba nařídil předčasně ukončit divadelní představení, které se mu nelíbilo údajně kvůli neslušným výrazům. Divadelní hru si přitom Kotlebův úřad objednal na slavnost oceňování učitelů v Brezně.