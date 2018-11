Soud s drogovým baronem Prckem v New Yorku vyvolal masivní bezpečnostní opatření

NEW YORK/PRAHA Sága okolo bosse drogového kartelu Joaquína „El Chapa“ Guzmána se zřejmě blíží ke svému konci. I když s mistrem útěků z vězení si nelze být nikdy jistý. Jisté si ostatně nejsou ani americké úřady, které kvůli soudu s narkobaronem nasadily bezpečnostní opatření, jaké New York nepamatuje posledních pětadvacet let.

Úvodní řeči v úterý zazněly v případu Joaquína Guzmána, který na několika kontinentech vybudoval drogové impérium a ve svém rodném Mexiku svým špinavým byznysem spustil několik masového krveprolití. A protože bývá občas považován za nejnebezpečnějšího muže planety, americké úřady se rozhodly, že nenechají okolo El Chapa neboli Prcka, ani nejmenší prostor pro narušení hodnověrnosti soudní procesu s ním.

Někteří zahraniční komentátoři přirovnávají policejní manévry v New Yorku k soudu z roku 1993 s útočníky, kteří naplánovali a vykonali bombový útok na Světové obchodní centrum. Ten zabil šest lidí a na tisíc jich zranil. Pro některé jsou ale bezpečností opatření bezprecedentní.

Drogový boss Joaquín Guzmán přezdívaný „El Chapo“ - Prcek

Guzmán byl původně držen ve federální vazbě v Manhattanu a každý jeho pohyb mimo její zdi doprovázela opatření, jako při pohybu amerického prezidenta. V koloně, která z vazby Guzmána vozila například na výslechy, jelo několik policejních aut, celá jednotka rychlého nasazení i ambulance. Trasa často vedla i přes ikonický brooklynský most - ten se při přesunech drogového bosse kompletně uzavíral.

„Ve určitých směrech je tento případ skutečně bezprecedentní. Množství pozornosti od médií a veřejnosti bylo prozatím neobyčejné,“napsal nedávno americký obvodní soudce Brian M. Cogan, který bude případ řídit.

Cogan určitě nepřeháněl, ostatně riskovat pokus o útěk během převozu nehodlá ani americká prokuratura a zřídila tak Prckovi přímo v budově soudu speciálně upravou celu, ve které bude po celou dobu procesu pobývat. Ten se přitom pravděpodobně protáhne na několik měsíců.

Samotná soudní budova je v režimu nejvyšší ostražitosti. Návštěvníky vítají těžce ozbrojení federálové, obvod okolo budovy střeží psovodi pátrající po případných výbušninách. Celé okolní bloky budov budou uzavřené ve dnech, kdy bude přelíčení probíhat.

Joaquín nemá o přiznání zájem, tvrdí obhájce

Žádná spolupráce ze strany obhajoby se ale nečeká, Guzmánův obhájce Eduardo Balarezo hodlá využít všechny zbraně, které mu americký soudní systém nabídne. „Joaquína nijak neláká přiznání viny, spolupráce s vládou ani jiné další výhody vyplývající z jeho případné výpovědi, jaké mají další svědci, kteří budou u soudu vypovídat,“ sdělil médiím Balarezo. „Vláda usoudila, že bude nejlepší obžalovat ho ve Spojených státech, takže teď to musejí dokázat. Je čas s něčím přijít, nebo sklapnout.“



El Chapo ale nebude jediný, kdo si následující měsíce „užije“ zvýšenou ochranu zámořských úřadů. Své vlastní policejní kolony budou mít také jednotliví členové poroty, jejichž profily nebudou oproti zvyklostem zveřejněny. Několik z nich ale rovnou po předvolání připustilo, že starost o své bezpečí rozhodně mají. Nelze se jim divit, zadržení Guzmána neznamenalo rozpad jeho drogového kartelu Sinaloa, ten naopak pod vedením jeho synů dál prosperuje. Přesvědčili se o tom další drogoví bossové Mexika, kteří chápali El Chapovo zadržení jako šanci ukrojit si z trhu s narkotiky větší podíl. Krev díky tomu tekla v ulicích Mexika proudem.

"Prcek" dopaden

„Synové obviněného mají nadále na starost jeho enormní drogové impérium,“ píše se o Guzmánových synech Ivanu Archivaldovi a Jesúsu Alfredovi v dopise, který podle magazínu New York Post sepsali státní zástupci angažovaní v případu.



„Není pochyb o tom, že obžalovaný a jeho kartel mají schopnosti, prostředky a vůli ublížit spolupracujícím svědkům a jejich rodinám, a to dokonce i po jejich přesunu,“ píší v dopise s poukazem na to, že někteří z nich již byli zařazeni do programu na ochranu svědků a přesídleni pod novou identitou do Spojených států. Jedna z vybraných porotkyň pro Guzmánův případ, která je původem hispánka, se po oznámení jejího výběru rozplakala. Ne nadarmo je drogový boss považovaný za jednoho z nejvlivnějších mužů nejen v Mexiku, ale také na světě.



Z chudé rodiny až na drogový trůn. Dosáhne i na Hollywood?

Joaquín „El Chapo“ Guzmán vybudoval své impérium s narkotiky v chudém mexickém státě Sinaloa, kde začal už v patnácti letech prodávat marihuanu. Jeho kartel byl známý především svou vynalézavostí, pokud jde o nové způsoby, jak pašovat drogy ze země, hlavně do Spojených států. Tuny a tuny drog tak putovaly k překupníkům ve všech druzích vozidel. Osobní i nákladní auta, lodě a letadla všech velikostí a dokonce i ponorky zajišťovaly stálý přísun narkotik jedním směrem a proud peněz tím druhým.



I přes snahu protinarkotických jednotek mexické policie se Guzmán nacházel střídavě ve vězení a na útěku. Díky svému vlivu si totiž v cele nikdy příliš dlouho nepobyl a podařilo se mu utéct. Smyčka se okolo něj utáhla nejtěsněji v únory 2014, kdy byl zavřen do nejpřísněji střeženého mexického vězení Altiplano. Jeho útěk o necelý rok a půl později se stal okamžitě legendárním.

Grafika útěku Guzmána z vězení v Altilope.

Prcek, přezdívaný tak kvůli své výšce 166 centimetrů, tentokrát utekl spravedlnosti kilometr a půl dlouhým tunelem, který vedl přímo pod sprchu v jeho cele. Ve snaze ponechat bossovi kartelu alespoň nějaké soukromí byl právě tento jediný kout cely ušetřen pohledům kamer.



Tunel, který Guzmánovi přisluhovači budovali měsíce, byl vlastně relativně luxusně zařízen. Měl několik vlastních větracích šachet i osvětlení. Končil v nedaleké novostavbě, kde na El Chapa čekala v den jeho útěku přistavená motorka.

Kdekomu musí při poslouchání Guzmánova příběhu vytanout na mysl, že by jeho kriminální pouť vydala na několik filmových scénářů. Pablo Escobar se ostatně svého filmového zpracování dočkal několikrát. Jako dobrý námět pro Hollywood se zřejmě viděl také sám Guzmán a znovu ukázal, kam až vedou dlouhé prsty jeho nebezpečného kartelu. Podařilo se mu totiž docílit toho, aby ho v jeho pečlivě ukryté horské skrýši navštívil slavný americký herec Sean Penn.

Pýcha Joaquína Guzmána ale nakonec mohla stát svobodu. Spekuluje se, že to byla právě návštěva hollywoodské hvězdy, která vyšetřovatele dovedla na narkobaronovu stopu. Zatím naposledy byl dopaden 8. ledna 2016 v Mexiku a o rok později byl vydán do Spojených států. Drogového bosse Prcka tak zřejmě čeká největší výzva jeho útěkářské kariéry - dokázat nemožné a uniknout i americké prokuratuře nebo alespoň zabránit běžnému průběhu procesu.