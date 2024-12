Francouzský soud potrestal mnoha lety i přátele vraha učitele Patyho

Francouzský soud v pátek uložil tresty 16 let vězení dvěma lidem za spoluúčast na vraždě učitele dějepisu Samuela Patyho v roce 2020. Jednalo se o přátele radikalizovaného islamisty čečenského původu Abdulaka Anzorova, který pedagoga zavraždil stětím hlavy. Dva další muže, strůjce nenávistné kampaně proti Patymu, soud poslal do vězení na 13 a 15 let za teroristické zločinecké spolčení, informovala agentura AFP.