Soud v Iráku poslal na smrt tři Francouze za členství v IS, dalších devět čeká na rozsudek

Bagdád Bagdádský soud v neděli vynesl rozsudky smrti nad třemi Francouzi za jejich členství v teroristické organizace Islámský stát (IS). Informovala o tom agentura AFP, podle níž byla trojice zadržena v Sýrii a letos v únoru pak s dalšími devíti Francouzi převezena do Iráku. Podle iráckého zákona je možné se proti rozsudku odvolat do 30 dní.

„Byli odsouzeni k popravě, protože se dokázalo, že byli členy teroristické organizace Islámský stát,“ citovala agentura Reuters pracovníka soudu. Podle AFP jsou odsouzenými Kévin Gonot, Léonard Lopez a Salim Machoua.

Irácký soud už dříve rozhodl o třech jiných francouzských občanech - Mélině Boughedirové, Djamile Boutoutaouové a Lahc?novi Gueboudjovi. Všichni dostali doživotní tresty, což znamená, že musejí být ve vězení nejméně 20 let. Devět dalších francouzských občanů v Iráku soud ještě čeká. Irácké soudy již nejvyšší trest uložily desítkám džihádistů původem ze zahraničí.