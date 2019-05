Soud v USA nařídil odtajnit neveřejné části Muellerovy zprávy týkající se Michaela Flynna

WASHINGTON Federální soud ve Spojených státech nařídil americkému ministerstvu spravedlnosti odtajnit část zprávy zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera týkající se bývalého poradce prezidenta Donalda Trumpa pro národní bezpečnost Michaela Flynna. V pátek o tom informovala agentura AP, která poznamenala, že je to poprvé, co soud nařídil odtajnit neveřejné pasáže Muellerovy zprávy.

Ministr spravedlnosti William Barr v polovině dubna zveřejnil Muellerovu zprávu, která uzavírá dvouleté vyšetřování vlivu Ruska na prezidentské volby v USA v roce 2016. Mueller dospěl k závěru, že Trumpův štáb ani žádný jiný Američan s Moskvou tajně kvůli volbám nespolupracoval, otázku možného bránění průchodu spravedlnosti ze strany prezidenta Trumpa nechal otevřenou.



Zveřejněná zpráva, která má takřka 500 stran, ale není plně dostupná. Část pasáží je začerněná kvůli neskončenému vyšetřování nebo ochraně lidí, kteří s kauzou nemají nic společného. Nedostupné jsou také výpovědi před velkou porotou. Kongres se prozatím neúspěšně snaží Barra přinutit, aby mu vydal necenzurovanou verzi zprávy, což ministr odmítá.

Do sporu teď na žádost prokuratury zasáhl soud, který ve čtvrtek nařídil, aby ministerstvo zveřejnilo všechny pasáže týkající se Flynna. Ten nyní čeká na verdikt o trestu za to, že vyšetřovatelům podával lživé informace o stycích s ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem. Flynn se k činu doznal v prosinci 2017 a s vyšetřovateli pak široce spolupracoval, za což Mueller soud požádal, aby bývalého poradce neposílal do vězení.