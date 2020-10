Soud v USA odmítl, aby byl kvůli pomluvě žalován stát místo prezidenta Trumpa

Washington Americký federální soud v úterý odmítl žádost, aby v žalobě novinářky E. Jean Carrollové na Donalda Trumpa byly žalovaným Spojené státy a ne prezident jako soukromá osoba. Carrollová tvrdí, že ji Trump v 90. letech znásilnil a žalobu na něj podala kvůli pomluvě, když ji označil za lhářku. Informovala o tom agentura Reuters.

Pokud by federální soudce souhlasil, aby žalovanou stranou byly místo Trumpa Spojené státy zastupované ministerstvem spravedlnosti, musela by v případě uznání viny a vyměření pokuty či odškodnění vyplatit peníze státní kasa.



Carrollová je bývalá sloupkařka časopisu Elle a tvrdí, že ji Trump v polovině 90. let znásilnil ve zkušební kabince luxusního obchodního domu v New Yorku. Prezident to popřel a novinářku obvinil ze lži. Prohlásil také, že tato žena není jeho typ. V reakci na tyto výroky podala Carrollová žalobu kvůli pomluvě.

Právníci Carrollové požadují v žalobě vzorek prezidentovy DNA, který chtějí srovnat s genetickým materiálem, který ulpěl na šatech, jež na sobě žena měla v době údajného incidentu. Chtějí také, aby Trump v kauze vypovídal pod přísahou.

Ministerstvo spravedlnosti tvrdilo, že Trump jednal z pozice prezidenta Spojených států, když obvinění Carrollové odmítal, a je tedy nutné žalovat stát. Federální soudce Lewis Kaplan ale uvedl, že Trump není „zaměstnancem vlády“, kterého by před žalobou chránil příslušný zákon z roku 1946. Trump podle něj navíc nepopřel obvinění Carrollové z titulu funkce prezidenta, ale jako soukromá osoba.

Rozhodnutí soudu je podle Reuters pro Trumpa další soudní porážkou před nadcházejícími prezidentskými volbami. Pokud by ministerstvo spravedlnosti uspělo a místo šéfa Bílého domu byly žalovanou stranou Spojené státy, mohlo by to celou kauzu ukončit. Federální vládu totiž nelze za pomluvu žalovat.

Právní zástupkyně Carrollové označila rozhodnutí soudu za vítězství. „Prezident naši klientku očernil, protože byla statečná a odhalila, že ji sexuálně napadl,“ uvedla právní zástupkyně Roberta Kaplanová. „Osobní útok není možné přisoudit úřadu prezidenta,“ dodala.