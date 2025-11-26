Spala a mezitím jí uhořely děti. Češka v Rakousku dostala devítiměsíční podmínku

Autor: ,
  18:56
Devět měsíců vězení podmíněně za zabití z nedbalosti uložil ve středu rakouský soud Češce, která žije v obci Gmünd na hranicích s Českem. Její pětiletý a roční syn zemřeli, protože se nadýchali zplodin z ohně, který založil starší z nich, zatímco žena spala. Rozsudek není pravomocný.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V době, kdy pětadvacetiletá Češka spala, nalezl starší chlapec zapalovač a založil oheň v dětském pokoji v bytě v Dolních Rakousích. Žena byla podle soudu omámená, protože předešlou noc konzumovala drogy. Neštěstí se stalo letos v dubnu a žena při něm utrpěla vážné popáleniny a byla vrtulníkem transportována do nemocnice.

Podle vyšetřování byl požár způsoben otevřeným ohněm. Žena dětem neposkytla náležitou péči a pozornost, zdůraznila státní zástupkyně, zároveň ovšem uvedla, že ji už ale stihnul dostatečně tvrdý trest v podobě smrti obou dětí. „Necítím se být vinná,“ prohlásila obžalovaná prostřednictvím tlumočnice.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.