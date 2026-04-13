Trump neuspěl s žalobou kvůli článku o Epsteinovi. Odškodné 10 miliard dolarů nedostane

Soudce ovšem dal prezidentovi možnost podat upravenou verzi žaloby, píše agentura Reuters.
WSJ loni publikoval článek s tvrzením, že Trump v roce 2003 Epsteinovi k padesátinám poslal sexuálně explicitní přání s kresbou nahé ženy či dívky. „Všechno nejlepší k narozeninám - a kéž je každý další den dalším krásným tajemstvím,“ stojí v přání, v němž se také píše, že oba muži mají některé věci společné.
Trump popřel, že gratulaci psal a následně na základě federálního zákona o pomluvě podal žalobu na dva novináře WSJ, majitele deníku Ruperta Murdocha, vydavatelství Dow Jones a vydavatelský dům News Corp.
Okresní soudce Darrin Gayles v Miami uvedl, že Trump neprokázal „skutečný zlý úmysl“ ze strany WSJ, což je kritérium, které musí veřejné osoby splnit v případě podání žaloby kvůli pomluvě. Znamená to povinnost prokázat nejen to, že veřejné prohlášení o nich bylo nepravdivé, ale také to, že člověk nebo zpravodajský subjekt, který prohlášení učinil, věděl nebo měl vědět, že je nepravdivé.
„Jeho žaloba se tomuto standardu ani zdaleka nepřibližuje. Právě naopak,“ uvedl Gayles, podle kterého novináři WSJ před publikováním článku požádali Trumpa o komentář a zveřejnili jeho popření pravosti přání pro Epsteina.
To dalo čtenářům možnost učinit si vlastní závěr, což vyvrací Trumpovo tvrzení, že deník jednal se skutečným zlým úmyslem, napsal soudce. Gayles dal Trumpovi čas do 27. dubna podat upravenou verzi žaloby.
Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či bývalého prezidenta Billa Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování; podle úřadů spáchal sebevraždu. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.