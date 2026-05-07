Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

  10:35
Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že je darem mít možnost zvolit si, kdy se člověk rozloučí, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.Epstein byl nalezen mrtvý ve své manhattanské cele v srpnu 2019, podle úřadů si vzal život.
Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein | foto: Americké ministerstvo spravedlnosti

Ručně psanou poznámku údajně našel bývalý Epsteinův spoluvězeň, odsouzený vrah a někdejší policista Nicholas Tartaglione. Federální soudce Kenneth Karas, který vedl Tartaglionův případ, dokument zveřejnil poté, co o to požádal deník The New York Times (NYT), jenž minulý týden informoval o jeho existenci.

Karas rozhodl, že text představuje soudní dokument, na který se vztahuje právo veřejnosti na přístup, protože jej právníci předložili v souvislosti s Tartaglionovým trestním řízením. Tartaglione si odpykává čtyři po sobě jdoucí doživotní tresty za vraždy související s drogami.

Soudce nenašel žádný právní důvod, proč by měl dokument zůstat utajený. Zároveň ale nepotvrdil pravost poznámky ani nezkoumal, jak se dokument dostal k soudu. Tyto otázky podle něj neměly vliv na rozhodnutí o zveřejnění.

„Vyšetřovali mě měsíce, nenašli nic“

Tartaglioneho právníci předložili vzkaz napsaný do žlutého bloku. Tartaglione sdílel s Epsteinem celu přibližně dva týdny v červenci 2019. „Vyšetřovali mě měsíce – nenašli nic!!! Takže skončili u 15 let starých obvinění,“ stojí v poznámce podle snímku zveřejněného v soudním spise. „Je zvláštní výsadou mít možnost vybrat si svůj čas na rozloučení. Co po mně chcete – abych se rozbrečel!! To není zábava, nestojí to za to,“ uvádí vzkaz. Podle NYT Tartaglione předal vzkaz svým právníkům pro případnou obhajobu, pokud by byl nařčen z napadení.

Epstein se v roce 2008 na Floridě přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci. Tento případ vedl ke kontroverzní dohodě o vině a trestu a krátkému pobytu ve vězení. Policie ho znovu zatkla v červenci 2019 a obvinila ze sexuálního obchodování s nezletilými. Vyšetřovatelé tvrdili, že verboval a zneužíval nezletilé dívky v New Yorku a na Floridě.

Poznámka se objevila v červenci 2019 poté, co dozorci našli Epsteina živého v jeho cele na Manhattanu se stopami na krku při incidentu, který úřady později označily za zjevný pokus o sebevraždu. Tartaglione podle veřejných vyjádření ukryl poznámku do knihy v jejich společné cele. Epstein zemřel o několik týdnů později, 10. srpna 2019, při jiném incidentu, který úřady označily za sebevraždu.

Tartaglione zmínil poznámku loni v podcastovém rozhovoru, ale širší pozornost získala až poté, co NYT minulý čtvrtek informoval o její existenci. Deník uvedl, že federální vyšetřovatelé poznámku nikdy neviděli a že chyběla mezi miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, které ministerstvo spravedlnosti v posledních letech zveřejnilo.

Při rozhodování o zveřejnění soudce odmítl argumenty týkající se ochrany soukromí, přičemž poznamenal, že Epstein je po smrti a o existenci poznámky se vede veřejná debata.

23. března 2026
