New York Jde o nevyřízené účty z minula, či obyčejné vydírání? Spor o miliardy korun mezi českými miliardáři Markem Čmejlou a Jiřím Divišem na jedné straně a Radovanem Vítkem na straně druhé straně má na stole soud v New Yorku.

Skupina CPI realitního magnáta Radovana Vítka podala 14. února k newyorskému soudu další návrh na zamítnutí žaloby, kterou na společnost CPI a dalších osmnáct subjektů v čele s Vítkem podaly v dubnu loňského roku hedgeový fond Kingstown Capital a společnosti Investhold a Verali patřící bývalým uhlobaronům Marku Čmejlovi a Jiřímu Divišovi.

CPI i ostatní žalovaní podali návrh na zamítnutí už v září. Protože ale byla žaloba koncem listopadu rozšířena, návrh byl podán znovu. O tomto kroku informovala CPI v tiskovém prohlášení. „Žaloba v New Yorku je bezdůvodná, nemá žádnou podstatu a byla jasně koncipována tak, aby získala pozornost médií,“ konstatuje se mimo jiné v prohlášení.

‚S teroristy nevyjednáváme‘

Žalující Čmejla s Divišem tvrdí, že je Vítek podvedl, ve sporu jde již o miliardu dolarů. Žalovaná strana, tedy Vítek a spol., je přesvědčená, že účelem sporu je vydírání.

„Český oligarcha Radovan Vítek po více než deset let podváděl své obchodní partnery, čímž se stal jedním z nejbohatších lidí na světě. Kontroloval rostoucí portfolio komerčních a rezidenčních nemovitostí v celé Evropě, opakovaně praktikoval podvody, praní špinavých peněz a další trestné činy, díky čemuž se stal miliardářem na náklady svých obchodních partnerů,“ píše se v žalobě.

„Účelem sporu je vydírání a snaha dostat nějaké vyrovnání,“ podotýká k žalobě Martin Němeček, generální ředitel společnosti CPI. I Němeček figuruje v žalobě mezi žalovanými. Tvrdí, že se o žalobě dověděl z novin, konkrétně z Financial Times. „Asi čekali, že přiběhneme a nabídneme nějaké velké peníze. My ale nebudeme vyjednávat s teroristy,“ říká manažer a pravá ruka Radovana Vítka.

Blíže o sporu hovořit ale nechce. „Zásadní doporučení našich amerických právníků zní: nic nekomentovat,“ vysvětluje Němeček. LN požádaly o rozhovor Marka Čmejlu i Jiřího Diviše. Čmejla na SMS zprávu nereagoval, Diviš odpověděl, že není k mání, a odkázal na mediálního zástupce.

Bývalý manažer Mostecké uhelné společnosti (MUS) Marek Čmejla u soudu.

Kauza, jak je zachycena v žalobě plné odkazů na tajné schůzky a emotivní hádky, odstartovala v roce 2007, kdy byl Marek Čmejla představen Radovanu Vítkovi. Ten se měl údajně dotazovat, zda by se z obou byznysmenů mohli stát obchodní partneři. Těmi se dle žaloby skutečně stali a společně investovali. Jejich partnerství zpočátku „klapalo“ a z obchodního hlediska bylo úspěšné. Čmejla do projektů s Vítkem investoval prostřednictvím společnosti Investhold. V té nyní drží majoritní podíl, minoritní část patří Jiřímu Divišovi.



Zisky i ztráty rovným dílem

V roce 2010 měl Radovan Vítek navrhnout Marku Čmejlovi, aby uzavřeli paritní partnerství, na jehož základě si měli rovným dílem dělit všechny zisky a ztráty ze širokého portfolia investic. Toto partnerství mělo fakticky odstartovat, když Investhold vložil peníze do CPI. Žaloba přesnou částku neuvádí, ale konstatuje, že „díky kapitálovým investicím skupiny Investhold se hodnota CPI zdvojnásobila“. Díky tomu prý Investhold, přesněji jeho dceřiná firma Verali, získal právo na polovinu CPI.

Jak vyplývá z textu žaloby, partnerství mezi Čmejlou a Vítkem začalo záhy skřípat. Investhold prý nedostával všechny informace o důležitých rozhodnutích a firma neměla příležitost investovat do některých realitních projektů, na což měla nárok na základě uzavřeného paritního partnerství. To se týkalo například převzetí developerské společnosti Orco, jež se roce 2016 stala součástí Vítkovy skupiny CPI.

Napjaté vztahy mezi Čmejlou a Vítkem, jak popisuje žaloba, vyvrcholily v září 2015 jejich „prudkou debatou“ na střeše kancelářského komplexu Quadrio, v němž sídlí CPI. Výsledkem měla být dohoda, jak dále pokračovat v paritním partnerství.

Jenže ani tato dohoda neměla dlouhého trvání. Na jaře 2016 Investhold informoval Vítka, že chce partnerství ukončit. Dojednána měla být smlouva o odkupu. „Vítek souhlasil s tím, že Investholdu zaplatí hodnotu podílu v partnerství, které dle dohody obou stran mělo hodnotu 13 miliard korun, což odpovídalo přibližně 570 milionům dolarů,“ konstatuje se v žalobě.

Protože prý Vítek neměl dostatek hotovosti, suma měla být splácena po dobu pěti let zčásti v penězích a zčásti v aktivech, a to převodem rezidenčního portfolia CPI Byty. V dubnu 2017 poslal Vítek na účet Investholdu, jak tvrdí žaloba, 250 milionů korun. Pak už nenásledovaly ani další peníze, ani žádný převod aktiv.

Martin Němeček k žalobě a nárokům, které jsou v ní uvedeny, říká: „Stále opakujeme, že v žalobě není uvedena pravda. Žádné peníze nedlužíme, žalující strana nemá na nic nárok. Cokoliv v historii existovalo, bylo vyrovnáno.“ Dle Němečka žalující straně tím, že se obrátila na americký soud, v zásadě nic nehrozí a ani ji to nestojí velké peníze. „Žalují nás společnosti, o kterých nemáme iluze, že by měly nějaké majetky. Snaží se nás přes tisk vydírat. Vědí, že společnost CPI je velká, má nějaké reputační riziko,“ tvrdí šéf firmy, jež se v průběhu let změnila z průměrného tuzemského realitního hráče v největší realitní společnost ve střední Evropě.

CPI prý spor nepoškodil. „Podíváte-li se na cenu dluhopisů, je stabilní. Když byla v dubnu zveřejněna zpráva, že byla podána žaloba, cena dluhopisů klesla, po pár týdnech se však vrátila na svou standardní úroveň,“ říká Němeček. Dle předběžných výsledků dosáhla loni CPI celkových výnosů ve výši 675 milionů eur, což ve srovnání s rokem 2018 představuje dvanáctiprocentní nárůst.

České trestní oznámení

Sporem miliardářů se zabývá také česká policie. Loni v květnu podali Čmejla s Divišem na Vítka trestní oznámení. Jak uvedl koncem minulého týdne deník Právo, prověřování kauzy se loni v listopadu ujali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Ti v polovině ledna požádali právní zástupce Čmejly a Diviše, aby doplnili detaily k některým finančním tokům z trestního oznámení. Dle informací Práva je zajímají podrobnosti o peněžních transakcích, v nichž údajně figurovaly peníze někdejšího generálního ředitele ČEZ Martina Romana a dalších manažerů, kteří měli Čmejlovi s Divišem pomáhat ve financování Vítkovy skupiny CPI.