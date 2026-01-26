V Maine zuří sněhová bouře. Zřítilo se tam letadlo s osmi lidmi na palubě

  7:31
V americkém státě Maine zuří sněhová bouře. Při startu se tam zřítilo soukromé letadlo s osmi lidmi na palubě. Jejich osud není znám, na místě ale vypukl rozsáhlý požár. Příčina havárie není zatím jasná.

Nehoda se stala v neděli večer místního času (v pondělí nad ránem SEČ) na letišti v Bangoru. Zříceným strojem bylo tryskové letadlo Bombardier Challenger 600, uvedla Federální úřad pro letectví (FAA).

Na většině území Maine včetně Bangoru, třetího největšího města tohoto státu USA, platí varování před sněhovou bouří. Na letišti v době nehody sněžilo, úřady ale počasí nezmínily jako možnou příčinu havárie.

Ulice pokrytá sněhem v USA (26. ledna 2026)
Ulice pokrytá sněhem v USA (26. ledna 2026)
Zasněžené ulice amerických měst (26. ledna 2026)
Sněhový pluh ve vánici ve státě Maine (26. ledna 2026)
