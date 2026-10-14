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SpaceX omezil Ukrajině Starlink. Narušilo to bojové operace

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  8:52aktualizováno  9:09
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
Společnost SpaceX v noci omezila na Ukrajině některé služby družicové sítě Starlink. Narušilo to bojové operace, protože armáda o tom dopředu nevěděla, uvedl poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Serhij Beskrestnov. Firma SpaceX miliardáře Elona Muska se k tomu zatím nevyjádřila.

„Naše ozbrojené síly nebyly na toto omezení předem upozorněny, což vedlo k narušení několika operací,“ napsal Beskrestnov na Telegramu. „Omezení se v současnosti týká ‚vojenského balíčku‘ služeb StarShield a stanovuje maximální rychlost na 161 kilometrů za hodinu.“

„Je zřejmé, že tento krok nemůže být náhodný a souvisí se současnou politickou situací,“ dodal s odkazem na současný spor amerického prezidenta Donalda Trumpa s Zelenským ohledně útoků na ruské rafinerie.

Majitel SpaceX Elon Musk se postavil na Trumpovu stranu a prohlásil, že „Zelenskyj zašel příliš daleko“.

Agentura Reuters uvádí, že narušení provozu Starlinku potvrdil i nejmenovaný zdroj ze 7. sboru rychlé reakce, který je nasazen na jihovýchodní frontě.

Ukrajina také tvrdí, že jí Spojené státy po Trumpově kritice útoků na ruské rafinerie přestaly poskytovat zpravodajské informace a varování před útoky.

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