Spadne na Brenneru závora? Itálie trvá na zákazu lyžování, ve hře je i uzavření hranic s Rakouskem

ŘÍM/PRAHA Italská vláda trvá na svém rozhodnutí kvůli koronaviru nepovolit otevření lyžařských středisek až do začátku ledna. Jednou z možností, jak Italům úplně zabránit v lyžování, je i uzavření hranic s Rakouskem.

Tak daleko jako „fotbalová válka“ mezi Hondurasem a Salvadorem se sice aktuální rozepře kvůli sportu mezi Itálií a Rakouskem jistě nedostane, o diplomatickou roztržku se už ale sport ve vztazích mezi těmito dvěma evropskými státy postaral.

Místo kulatého míče jde o „prkna“ na zasněžených svazích: Italové a Rakušané se totiž přou o to, zda na Vánoce otevřít lyžařská střediska – a zda případně umožnit mezistátní pohyb za účelem lyžování.



„Není možné, abychom poslali Rakušanům peníze a pak v lednu riskovali třetí vlnu koronaviru,“ cituje italský deník Il Messaggero diplomatické zdroje z prostředí italského kabinetu.

Jde o to, že Rakousko se odmítá připojit ke kampani některých evropských zemí (mezi ně patří vedle Německa a Francie také Itálie), na jejímž základě by kvůli koronaviru měla zůstat lyžařská centra uzavřená v celé Evropě až do 10. ledna. Podle italských médií Řím nevylučuje ani mimořádné opatření, totiž dočasné uzavření italsko-rakouské hranice. To by mělo zabránit výjezdu Italů na lyžařskou dovolenou právě do Rakouska.

Uzavřená hranice by ale jistě vyvolala mnoho zlé krve na obou stranách, a ne jen kvůli lyžování. Zejména v autonomní oblasti Horní Adiže (Alto Adige, neoficiálně nazývané též Jižní Tyrolsko) jsou totiž přeshraniční styky s Rakouskem velmi intenzivní – území patřilo až do roku 1920 Rakousku, mnoho lidí tam mluví německy a má příbuzné na druhé straně „čáry“.

Horní Adiži a rakouskou spolkovou zemi Tyrolsko odděluje mj. Brennerský průsmyk, kudy vede vůbec nejfrekventovanější přechod přes hlavní hřeben Alp.

Italská vláda si to podle všeho uvědomuje a jednou z možností prý je, že překračovat hranice by dočasně nesměli pouze lyžaři. Jak to v praxi zařídit, ovšem zůstává nejasné. Pravidla by do kontroverzního tématu mohl vnést nový dekret italské vlády, který se očekává tento pátek.

Ve Švýcarsku, které s Itálií rovněž sousedí, se v řadě výše položených středisek lyžuje již teď a podle všeho u toho zůstane i nadále. O uzávěře italsko-švýcarské hranice v Římě, alespoň prozatím, neuvažují – zřejmě i proto, že do Švýcarska na denní bázi dojíždí několik desítek tisíc Italů za účelem zaměstnání.

Rozhodnutí centrální italské vlády zavřít domácí lyžařská centra vyvolalo negativní reakce v řadě oblastí zejména na severu Itálie, kde turistický ruch – včetně hlavní lyžařské sezony kolem Vánoc a Nového roku – vytváří nemalou část hrubého domácího produktu a zaměstnává statisíce lidí.

Nechte nás sportovat

Některé italské regiony již vypracovaly pravidla „bezpečného pobytu“ v lyžařských střediscích i na sjezdovkách. Ty zahrnují mj. omezenou kapacitu lanovek, povinné zakrývání dýchacích cest či kratší otevírací dobu restaurací.

„Udělali jsme maximum a jsme připraveni zahájit sezonu – musíme však počkat na rozhodnutí vlády v Římě,“ shrnul pro server Lidovky.cz nejistotu, které italská horská střediska čelí, Fabio Gerola z agentury Trentino Marketing.

Nejen provozovatelé lyžařských areálů či hoteliéři argumentují tím, že při dodržování hygienických směrnic není lyžařská dovolená o nic rizikovější než třeba pobyt v domovských městech. Přidávají k tomu i benefit, který pobyty v horách na čerstvém vzduchu a sportovní aktivity prokazatelně mají pro zvýšení imunity.

Tlak na italskou vládu, aby na konci roku lyžování umožnila, se snaží vyvinout i petice nazvaná „Zachraňme lyžování“. Tu během několika dnů podepsaly již desítky tisíc lidí včetně několika italských mistrů světa a vítězů lyžařských světových pohárů.