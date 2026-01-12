Švýcarský právník a jeho manželka podali na časopis a autora satirické kresby Erica Salcha u prokuratury v kantonu Valais žalobu, informují francouzská a švýcarská média. Dvojice tvrdí, že kresba porušuje švýcarské trestní právo týkající se násilných obrazů, protože poškozuje důstojnost obětí a tragédii zlehčuje.
Titulek kresby Les brulés font du ski je narážkou na název francouzské komedie z roku 1979 Les Bronzés font du ski, v češtině známé jako Dovolená po francouzsku.
Kontroverze přichází jen několik dní po 11. výročí teroristického útoku na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříží, kde 7. ledna 2015 dva islamisté automatickými zbraněmi zastřelili 12 lidí kvůli karikaturám zesměšňujícím proroka Mohameda. Výročí obnovilo debatu o hranicích satiry a svobody projevu.
Požár v baru Le Constellation v Crans-Montaně vypukl během silvestrovských oslav na Nový rok kolem 01:30. Místní úřady později uvedly, že příčinou byla zřejmě jiskřící zábavní pyrotechnická fontána, od níž se vzňala pěnová výplň stropu. Požár se rychle rozšířil a lidé se v panice snažili ze suterénního klubu uniknout po úzkém schodišti, přičemž mnoho z nich utrpělo popáleniny.
Od minulého pátku se nachází jeden z majitelů baru Le Constellation ve vazbě. Jacques Moretti čelí podezření ze zabití z nedbalosti. Po pondělním šestihodinovém výslechu prokuratura rozhodla, že v ní zůstane ještě tři měsíce.