Španělé očekávají předčasné volby. Poslanci nepodpořili vládní návrh rozpočtu

Madrid Španělští poslanci ve středu 13. února nepodpořili vládní návrh rozpočtu na letošní rok, když hlasovali pro několik dodatků, které předložila opozice a několik nacionalistických stran. Informoval o tom deník El País. Podle místních médií je tak skoro jisté, že zemi čekají předčasné volby. Spekuluje se o konci dubna. Datum ale zřejmě ve středu známo nebude, neboť premiér Pedro Sánchez, který hned po hlasování opustil sál, se chce nejdříve setkat se členy své vlády, uvedl deník La Vanguardia.

Pro změnu vládního návrhu rozpočtu ve středu hlasovalo 191 ze 350 členů dolní komory španělského parlamentu, 158 bylo proti a jeden poslanec se zdržel. Vládní návrh pohřbili poslanci Lidové strany (PP), strany Ciudadanos a menších regionálních stran, včetně dvou katalánských separatistických uskupení.

Sánchezovi socialisté se do poslední chvíle snažili přesvědčit katalánské poslance, aby vládní návrh podpořili. Ti to ale odmítli poté, co minulý týden španělský kabinet přerušil jednání s katalánskou separatistickou vládou o širší autonomii. Katalánská vláda trvá na právu na sebeurčení a snaží se o legální referendum o nezávislosti regionu.

Deník La Vanguardia už před hlasováním napsal, že Sánchez se před oznámením předčasných voleb hodlá sejít se členy své vlády. Ta má pravidelné zasedání každý pátek. Deník také s odkazem na vládní zdroje uvedl, že volby by mohly být 28. dubna, tedy zhruba měsíc před regionálními volbami a volbami do Evropského parlamentu, které budou ve Španělsku 26. května.

Podle španělské ústavy navrhuje rozpuštění parlamentu premiér po předchozím projednání věci s vládou. Král poté podepíše příslušný dekret, v němž bude i datum nových voleb.

Středeční hlasování neznamená stoprocentně, že předčasné volby budou. Poslanci de facto návrh rozpočtu vrátili kabinetu k přepracování. Vláda může zůstat u moci až do roku 2020, kdy jí končí mandát, neboť může pokračovat rozpočtové provizorium, které trvá už od ledna.

Podle lednového průzkumu veřejného mínění, který provedl státní institut CIS, by parlamentní volby nyní vyhráli socialisté s asi 30 procenty hlasů, druhá by skončila strana Ciudadanos (17,7 procenta), třetí koalice Unidos Podemos (15,4 procenta) a čtvrtí by se umístili lidovci (necelých 15 procent).