Španělé se druží, to virus rád. Politici se nemohou shodnout, jak s nákazou dál zacházet

Madrid/Praha Zvýšený počet případů nákazy novým koronavirem v posledních dnech Španělé přičítají uvolněnému letnímu chování i společenské povaze lidí. Politici se ale nemohou shodnout,jak s nákazou dál zacházet.Je to druhá vlna? A jak ji máme co nejvíce omezit? Tyto otázky nyní hýbou veřejnou debatou ve Španělsku poté, co země několik dní po sobě hlásila zvýšený počet lidí nakažených nemocí covid-19.

Paradoxní přitom je, že v zemi sice panuje – alespoň mezi odborníky – rámcový konsenzus na tom, co za nárůstem nákazy stojí, politikům se ovšem nedaří najít jednotnou strategii, která by případnému dalšímu postupu viru zamezila.

Španělsko bojuje s koronavirem. Situace se zhoršuje a zavírají se nevěstince, píše Češka „Za vším je tradiční touha lidí se setkávat s dalšími, trávit čas v komunitě. Jsme si naprosto jistí, že většina případů pochází z přátelských setkání, rodinných slavností a podobně. Vůči počátečním fázím epidemie v březnu či dubnu je tu ale zásadní rozdíl: úmrtí je minimum a typický nosič koronaviru je teď mladý člověk, který nemá vůbec žádné příznaky, “ řekl serveru Politico Fernando Rodríguez Artalejo, vedoucí programu veřejného zdraví na Autonomní univerzitě v Madridu. Podle experta v současnosti nehrozí ani to, k čemu docházelo na jaře – totiž k přetížení zdravotnického systému. „Míst v nemocnicích je pohodlný nadbytek,“ potvrzuje Artalejo. Zodpovědnost je na regionech Během první fáze epidemie celé Španělsko rozhodnutím centrální vlády setrvávalo dlouhé tři měsíce v tzv. nouzovém stavu, kdy obyvatelé museli až na výjimky typu nákupu potravin či cest za zdravotní péčí zůstávat doma. Bezprecedentní opatření byla uvolněna až koncem června. I tak byl celkový účet vysoký, za tři měsíce zemřelo na 26 tisíc lidí.

Jenže od té doby vláda v Madridu přesunula zodpovědnost za protivirová opatření na regionální kabinety. Jakékoli jejich rozhodnutí omezující základní lidská práva a svobody (což zahrnuje i omezení pohybu či uzavření vybraných provozoven) ale může zvrátit rozhodnutí soudu, což se již v několika případech stalo. Nejvýraznější kauzou byl na začátku července soudem zmařený pokus uvalit karanténu na stočtyřicetitisícové město Lleida v Katalánsku. Minulý týden zase jiný soud zneplatnil pokus regionální vlády v Madridu zakázat kvůli koronaviru kouření na veřejnosti. Itálie hlásí nejvíce nakažených za den od května, vysoké přírůstky mají Brazílie i Argentina Některé regiony proto teď volají po „celonárodní akci“ proti viru. A paradoxy tím nekončí. Pravicová opozice z řad Lidové strany (PP) tlačí na předsedu vlády Pedra Sáncheze, aby umožnil regionálním vládám na svém území vyhlásit nouzový stav i bez schválení z Madridu – ta samá strana přitom v květnu a červnu po Sánchezovi požadovala, aby jeho administrativa nouzový stav co nejrychleji uvolnila. Madridská vláda prozatím odpověděla vyčleněním dvou tisíc příslušníků ozbrojených sil, kteří budou v regionech pomáhat s trasováním kontaktů nakažených jedinců, aby se rychleji podařilo utlumit lokální ohniska nákazy. Statistika: drama se nekoná Optikou statistických údajů se ale zdá, že španělské šarvátky kvůli koronaviru nejsou ničím jiným než snahou získat politické body. Vyšší počty nakažených v posledních dnech lze z nemalé části připsat vysokému počtu provedených testů – jejich počet na milion obyvatel patří ve Španělsku k nejvyšším na světě. Čísla se ale příliš neliší od řady evropských zemí.

Korida poblíž Madridu dostala zelenou. Fanoušci se nebudou shlukovat, slíbil organizátor Za posledních 24 hodin bylo ve Španělsku registrováno 2060 nových případů viru, což je v poměru k velikosti populace (47 milionů) jen o málo více než v Česku. Počty zemřelých, u nichž byl zjištěn koronavirus, se v posledních dnech pohybují v jednotkách či nízkých desítkách denně. Každý den přitom v zemi průměrně umře na různé příčiny asi 1200 lidí. Žádnou logiku nevykazuje ani regionální pohled na nejnovější ohniska viru. Nejvíce případů v posledních dnech přicházelo z Katalánska, Madridu a Baskicka, to odporuje dřívějším předpokladům, že viru se bude dařit hlavně v přímořských destinacích. Přes uvedená srovnání zařadily některé evropské země, např. Spojené království, Španělsko mezi „červené“ státy, což znamená, že navrátilci z Pyrenejského poloostrova musí doma buď podstoupit test na koronavirus, nebo se odebrat do karantény. Toto opatření zavedlo od pondělí i Česko, netýká se ale Kanárských ostrovů.