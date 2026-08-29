Migranti se v Ceutě skrývají v kopcích nad pláží. Místní lidé jim zapálili přístřešky

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  10:35aktualizováno  10:35
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Tisíce migrantů zůstávají ve španělské Ceutě téměř měsíc po masovém přechodu hranice z Maroka. Část z nich se přes den ukrývá v kopcích nad pláží El Trampolín, kde se snaží vyhnout policii a identifikaci. K pobřeží sestupují hlavně pro jídlo, vodu a další humanitární pomoc.

Tři Maročané sedí ve stínu u silnice v kopcích nad pláží El Trampolín. Ahmed, Mohamed a Said se před příchodem do Ceuty neznali, teď spolu čekají a z výšky sledují dění na pobřeží. Jakmile zahlédnou přijíždět Červený kříž, vydávají se dolů pro jídlo a vodu, popsal v repotáži španělský server El Español.

Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených úřady v Ceutě (20. srpna 2026).
Protesty místních obyvatel proti migrantům ve španělské Ceutě (27. srpna 2026)
Protesty místních obyvatel proti migrantům ve španělské Ceutě (27. srpna 2026)
Protesty místních obyvatel proti migrantům ve španělské Ceutě (27. srpna 2026)
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Ahmed, Mohamed a Said patří mezi tisíce lidí, kteří v Ceutě zůstali po migrační vlně z konce července. Přesný počet není jasný. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska v pátek hovořil o zhruba 5000 dospělých migrantech bez legálního pobytu a 1500 identifikovaných nezletilých. Vedení Ceuty odhaduje celkový počet včetně nezletilých na 8 až 11 tisíc.

„Tohle je nejlepší místo na čekání,“ říká Ahmed. Když z kopců zahlédnou přijíždět Červený kříž, vydají se na pláž, aby se dostali mezi první k rozdávané pomoci.

Said přiznává, že když do oblasti přijede policie, někteří migranti se ukryjí hlouběji v terénu. V okolí jejich provizorních úkrytů se hromadí plastové lahve, obaly od potravin, jednorázové nádobí i krabičky od cigaret. Na místě jsou také lidské výkaly a stopy moči.

Pláž El Trampolín se mezitím stala jedním z hlavních míst, kde migranti přečkávají. Mají tam přístup k moři, ve kterém si perou oblečení a myjí se, a dostávají tam humanitární pomoc.

„My se do Maroka vrátit nechceme. Jestli budu muset takhle čekat dva roky, počkám, abych mohl žít na pevnině,“ říká Ahmed.

Dlouhé čekání ale zvyšuje napětí. Podle výpovědí migrantů mezi nimi vznikly různé skupiny a objevují se také spory mezi některými Maročany, Alžířany a lidmi ze subsaharské Afriky. Said tvrdí, že část lidí se po problémech ukrývá právě v kopcích a někteří tam mají schované nože. Jeho tvrzení nebylo nezávisle potvrzeno.

Napětí panuje také mezi migranty a místními obyvateli. V Ceutě se v posledních dnech konala série demonstrací požadujících jejich odchod. Ve čtvrtek někteří lidé zapálili provizorní příbytky migrantů na pláži. Ve stejný den policie zadržela 12 migrantů po útoku kameny na vojenské vozidlo, napsala agentura Reuters.

Španělsko kvůli situaci požádalo Evropskou agenturu pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex o pomoc při prověřování lidí, kteří se v Ceutě nacházejí nelegálně. Koncem července do exklávy podle úřadů proniklo nejméně 72 000 lidí z Maroka a během migrační vlny zemřely desítky migrantů.

Když se v dálce objeví vůz přivážející vodu, Ahmed, Mohamed a Said vstávají. Z okolních kopců postupně vycházejí další migranti a všichni míří dolů k pláži.

„Napětí roste, protože nás tady už nechtějí,“ říká Said. „My ale vydržíme a zůstaneme ve Španělsku.“

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