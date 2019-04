Španělské volby vyhráli socialisté, většinu ale nemají. Do parlamentu pronikla protiimigrační strana Vox

Premiér Pedro Sánchez sahá po druhém mandátu Po dvojí volební porážce v parlamentních volbách a vypuzení z čela španělských socialistů (PSOE) se Pedro Sánchez (47) dokázal v roce 2017 vrátit na pozici šéfa strany, po loňském vyslovení nedůvěry v parlamentu vládě lidovců Mariana Rajoye usednout do křesla ministerského předsedy a dnes se svou stranou zvítězit v předčasných parlamentních volbách: V čele jednobarevného menšinového socialistického kabinetu stanul Sánchez vloni v červnu. Při svém jmenování slíbil dialog s katalánskou separatistickou vládou i to, že bude respektovat již částečně schválený rozpočet. Těmito dvěma sliby přesvědčil nerozhodnuté baskické a katalánské nacionalisty, aby mu pomohli hlasovat proti předchozí vládě.

Jeho vláda krátce po nástupu do úřadu vloni v létě schválila dekret o přemístění ostatků někdejšího diktátora Franciska Franka. Exhumace byla předmětem dlouholetých debat a předchozí pravicová vláda se k ní neměla. Sánchezova vláda také zvýšila minimální mzdu o 22 procent, a snažila se vyjednat větší autonomii pro Katalánsko.

Sánchez stál v čele Španělské dělnické socialistické strany (PSOE) od července 2014. V bezmála 140 let dlouhé historii PSOE byl prvním stranickým šéfem, nezvoleným sjezdem. Delegáti ho ve funkci potvrdili pouhou aklamací. V říjnu 2016 ho ale zbavili vůdcovství po druhé volební pohře socialistů po sobě; do čela strany byl znovu zvolen v květnu 2017, nezasedá ale v parlamentu.

Narodil se 29. února 1972 do zámožné rodiny na předměstí Madridu, jeho otec byl podnikatel. Do PSOE vstoupil v roce 1993, ve svých 21 letech.

V roce 1995 vystudoval ekonomii a obchod na Univerzitě Complutense v Madridu; studoval také v Bruselu a na Mezinárodní škole managementu (IESE) při univerzitě ve španělské Navaře. Doktorát z ekonomie získal na madridské soukromé univerzitě UCJC.

S politikou začínal na regionální úrovni. V letech 2004 až 2009 byl radním v Madridu a v roce 2009 poprvé usedl do parlamentu, když vystřídal svého kolegu, který odešel do důchodu. Po neúspěšných volbách v roce 2011 se rozhodl studovat, pracoval jako ekonomický konzultant a přednášel na vysokých školách. V roce 2013 se do parlamentu vrátil a setrval tam do října 2016.

Po volbách v prosinci 2015, kdy PSOE skončila jako druhá za lidovci Mariana Rajoye, se v čase následné politické krize Sánchez neúspěšně pokusil sestavit vládu s podporou stran Ciudadanos a Podemos.

V červenci 2016 následovaly opakované volby, které PSOE opět prohrála. Sánchezovi za to byla připisována politická odpovědnost a předsednictvo strany ho zbavilo vůdcovství. Ale v květnu 2017 již slavil triumfální návrat, když poté, co vytrvale objížděl zemi a hovořil se svými stoupenci, byl nakonec do čela strany zvolen.

Jako šéf socialistů se Sánchez vyslovoval pro větší práva a pravomoci regionů, není však pro samostatnost Katalánska. Socialisté nicméně podpořili vládu lidovců při zvládání katalánské krize předloni na podzim.

Ve Španělsku má Sánchez přezdívku "krasavec" (guapo). V mládí se svými 190 centimetry výšky hrával basketbal. Uhlazený ekonom je v politice podle názoru expertů odvážný, ale ne příliš prozíravý a nemá dlouhodobé vize.

Je ženatý a má dvě děti.