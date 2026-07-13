13. července 2026 12:44, aktualizováno 12:44
Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů
Popelavá šeď, ohořelá auta, pusto. Španělsko čelí jednomu z nejničivějších lesních požárů. Vypukl v provincii Andalusie na jihu země, počet obětí roste. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“. Jak země pohlcená plameny vypadá, se podívejte ve výběru fotografií.
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