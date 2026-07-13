Všude jen popelavá šeď. Španělsko pustoší jeden z nejničivějších požárů

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  12:44aktualizováno  12:44
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Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12....

Následky lesního požáru v provincii Almería ve španělské Andalusii. (12. července 2026) | foto: AP

Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské...
Následky lesního požáru ve španělské Andalusii. (11. července 2026)
Následky lesního požáru ve španělské Andalusii. (11. července 2026)
Lesní požár ve čtvrtek pozdě odpoledne vypukl v provincii Almería ve španělské...
16 fotografií
Popelavá šeď, ohořelá auta, pusto. Španělsko čelí jednomu z nejničivějších lesních požárů. Vypukl v provincii Andalusie na jihu země, počet obětí roste. Andaluský ministr zdravotnictví Antonio Sanz událost označil za „bezprecedentní tragédii“. Jak země pohlcená plameny vypadá, se podívejte ve výběru fotografií.
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