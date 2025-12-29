Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti. Pršet má i v dalších dnech

Policie v pondělí nalezla tělo spolujezdce z dodávky, jejíž řidič přišel o život v neděli. Vozidlo smetla rozvodněná řeka Fahala u obce Alhaurín el Grande.
Po muži pátralo na 150 policistů a záchranářů. Záchranáři také nalezli tělo jiného pohřešovaného, kterého podle dostupných zpráv smetl rozvodněný potok.
O víkendu kvůli špatnému počasí úřady v Andalusii obdržely přes pět set nouzových telefonátů. V části regionu platilo varování před meteorologickými jevy, které mohou ohrozit život.
Masivní deště zasáhly i region Valencii, kde jsou stále živé vzpomínky na bleskové povodně z října loňského roku, při kterých zahynulo na 240 lidí.