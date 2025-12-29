Jih Španělska zasáhly bleskové povodně, mají už tři oběti. Pršet má i v dalších dnech

Masivní deště zasáhly region Andalusie na jihu Španělska. První člověk zahynul o víkendu a v pondělí záchranáři nalezli těla dvou nezvěstných mužů. Nikdo další se nepohřešuje. Meteorologové stále varují před špatným počasím na části španělského pobřeží Středozemního moře.
Pár se prochází po pláži La Barceloneta, zatímco za nimi v Barceloně narážejí velké vlny z přecházející bouře. (26. prosince 2025) | foto: Reuters

Policie v pondělí nalezla tělo spolujezdce z dodávky, jejíž řidič přišel o život v neděli. Vozidlo smetla rozvodněná řeka Fahala u obce Alhaurín el Grande.

Po muži pátralo na 150 policistů a záchranářů. Záchranáři také nalezli tělo jiného pohřešovaného, kterého podle dostupných zpráv smetl rozvodněný potok.

O víkendu kvůli špatnému počasí úřady v Andalusii obdržely přes pět set nouzových telefonátů. V části regionu platilo varování před meteorologickými jevy, které mohou ohrozit život.

Masivní deště zasáhly i region Valencii, kde jsou stále živé vzpomínky na bleskové povodně z října loňského roku, při kterých zahynulo na 240 lidí.

