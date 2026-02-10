Dostavba slavné Sagrady budí spory. Kvůli schodišti mají zbourat okolní domy

  14:06aktualizováno  14:06
Obyvatelé Barcelony sousedící s chrámem Sagrada Familia nevzdávají svůj boj proti dokončení této dominanty. Součástí plánu je výstavba monumentálního schodiště a náměstí, což si vyžádá demolici domů v sousedství. Majitelé bytů to odmítají a zpochybňují, že by schodiště bylo součástí původního návrhu architekta Antoniho Gaudího. Podle odhadu by se práce mohly týkat až 10 tisíc lidí.
Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se...

Letecký pohled na čtvrť Eixample a katedrálu Sagrada Familia, která se vyznačuje pravidelným geometrickým uspořádáním. (2. srpna 2019) | foto: Profimedia.cz

Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...
Barcelonský chrám Sagrada Família má nejvyšší kostelní věž na světě. (30. října...
Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...
Dělníci na chrám Sagrada Família v Barceloně umístili dolní část kříže, stavba...
S realizací náměstí, schodiště a hlavní fasády chrámu počítá poslední etapa výstavby známého chrámu. Práce řídí soukromá nadace, která ji financuje převážně ze vstupného do chrámu. I z tohoto důvodu výstavbu zpomalila pandemie covidu-19, když se počty návštěvníků výrazně snížily.

„Naše byty jsou legální,“ stojí na transparentu, který vlaje na fasádě jedné z budov, jež by kvůli chrámu musely k zemi. „Sagrada Familia vlastní jeden pozemek, ale není vlastníkem zbytku,“ říká Salvador Barroso, předseda sdružení obyvatel, kteří se odmítají vystěhovat kvůli výstavbě schodiště.

Obyvatelé také tvrdí, že původně nevěděli, že by jejich domy měly v budoucnosti ustoupit chrámu. Barroso tvrdí, že svůj byt koupil v osmdesátých letech, ale o možné výstavbě se dozvěděl až v roce 1992.

Podle médií s rezervou pro schodiště počítá územní plán z roku 1976. Stavby v ulici Mallorca, které by měly být zbourány, však podle stanice RTVE dostaly stavební povolení o rok dříve. Podle stanice by se současný plán na schodiště dotkl zhruba 10 tisíc lidí a padesáti obchodů.

Obyvatelé dotčení výstavbou tvrdí, že se schodištěm původní Gaudího plány vůbec nepočítají. Poukazují při tom, že velká část původních maket a plánů byla zničena během občanské války v třicátých letech minulého století. To však odmítl hlavní architekt chrámu Jordi Faulí, podle nějž současné plány věrně kopírují původní Gaudího záměry. To se podle jeho slov podařilo odvodit z plánů a dokumentů, které přečkaly občanskou válku.

O tom, zda blok domů v ulici Mallorca půjde k zemi, by měla nakonec rozhodnout barcelonská radnice. Podle médií totiž schodiště stále nemá platné stavební povolení. Zatím není ani jasné, kdo by eventuálně financoval vyvlastnění budov a přesídlení obyvatel.

