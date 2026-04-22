Španělský deník El País popsal incident jako útok, který zničil možná i celou sezónu tohoto matadora. Na videozáběrech je vidět, jak býk na Moranteho zaútočil a poté ho probodl rohem, zatímco matador ležel bezvládně v písku.
Šestačtyřicetiletý Morante je považován za předního toreadora své generace, někteří ho dokonce podle The Times považují za největšího toreadora historie. Je proslulý stylem, který zahrnuje risk, improvizaci i estetickou vytříbenost. Někteří jeho vystoupení označují za mystická.
V roce 2023 se Morantemu podařilo v Seville během koridy useknout býkovi ocas – podle listu The Times se tak stal prvním matadorem za posledních padesát let, kterému se to povedlo.
El País o Morantem dokonce psal jako o polobohu. „Ať se nikdo nediví, pokud jednoho dne někdo založí morantistické náboženství, aby uctíval toreadora z La Puebly,“ napsal španělský deník.
Jeho kariéra byla často přerušena dlouhými přestávkami souvisejícími s jeho psychickými problémy. V loňském roce náhle ukončil kariéru po vítězném vystoupení v Madridu. Překvapující návrat letos na jaře zahájil sevillským býčím festivalem.
Korida má ve Španělsku více než tisíciletou tradici. Pro první obyvatele Pyrenejského poloostrova byl takový souboj náboženským rituálem, Římané z něj udělali show. Fenomén má ve Španělsku stále mnoho příznivců, ač v posledních letech zájem domácího publika klesá.
Některé španělské regiony už koridu řadu let nepořádají, další autonomní oblasti, mimo jiné Galicie, Asturie, Baleáry či La Rioja je pořádají jen zřídka, napsal deník El País. Už v roce 1991 koridu zakázaly Kanárské ostrovy a od roku 2012 to udělalo i Katalánsko.
Podle španělského ústavního soudu ale takový zákaz porušuje svrchovanost španělské vlády, protože býčí zápasy jsou podle zákona z roku 2013 národním kulturním dědictvím.