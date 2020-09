Španělsko čelí druhé vlně, pandemie paralyzovala Madrid. Vyčerpaní lékaři a sestry vyhrožují stávkou

MADRID/PRAHA Koronavirová pandemie se vrátila do Španělska v plné síle. Zasažen je hlavě madridský region a jeho vedení zkraje týdne přijalo drastická opatření: nechalo prakticky uzavřít 37 čtvrtí a předměstí, zejména v jižní části metropole, kde žije chudší obyvatelstvo. Všechny silnice a přístupové cesty hlídá policie. Omezení se odhadem týká necelého milionu lidí, přibližně 13 procent obyvatel Madridu.

Na pomoc byla povolána i armáda, která dostala nařízeno připravit na madridském veletržním areálu provizorní polní nemocnici pro případ, že by se situace vyhrotila natolik, že by se zavedená zdravotní zařízení nestihla postarat o pacienty s těžkým průběhem nemoci.

„Musíme v každém případě zabránit vyhlášení stavu nouze,“ odůvodnila rozhodnutí šéfka madridské regionální vlády Isabel Díazová Ayusová z konzervativní Lidové strany.

Někteří politici, jako například socialista Emiliano García-Page, volí dramatická slova. Madrid je prý „virovou bombou“, která může dostat nemoc do celé země. Pak by musela reagovat i ústřední vláda, jíž by nezbývalo nic jiného, než podobně jako na jaře vyhlásit celostátní nouzový stav. V celém metropolitním regionu žije 6,7 milionu lidí.

Důvody pro obavy jsou zřejmé. Denní přírůstky dosahují v metropoli nových rekordů. Údaje o nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní se pohybovaly v Madridu okolo 323 lidí. V jižní části města byla za poslední týden místy překročena i hranice 500 případů. Pro srovnání: V Praze se pohybuje toto číslo okolo 200 případů na 100 tisíc lidí.

Za porušení nařízení až 600 eur

Vzhledem k tomu, že se v případě uzavřených madridských čtvrtí jedná o části města, kde žije hodně sociálně slabých obyvatel, nově přijatá opatření do jejich běžných životů silně zasáhla. Někteří místní obyvatelé proti tomu veřejně protestují.

Vlastní okrsek smějí opustit jen za účelem docházky do škol, výkonem zaměstnání nebo návštěvy lékařů. Lokály a restaurace musí zavírat nejpozději ve 22 hodin a úřady jim nařídily snížit běžnou kapacitu míst na polovinu. Zavřeny byly všechny parky, dětská hřiště nebo jiná prostranství. Na veřejnosti se mohou scházet pouze skupiny o maximálně šesti lidech. V případě porušení nařízení hrozí pokuta ve výši 600 eur (zhruba 16 200 korun). Navíc začala platit povinnost nosit na veřejnosti roušky, stejně tak i zákaz kouření na veřejných místech.

V Madridu a jeho nejbližším okolí bylo zaznamenáno během jediného dne více než 5 tisíc nových případů, zatímco v celém Španělsku to bylo přes 12 tisíc infekcí. V obou případech se jedná o čísla přesahující denní údaje z letošního jara. V souvislosti s posledním vývojem přibývá i lidí, kteří nemoci covid-19 podlehli. Jejich denní počty se opět začaly pohybovat mezi 100 a 200. Většina z nich je starších 80 let, přičemž třetina úmrtí připadá právě na Madrid.

Podle listu El País jsou jednotky intenzívní péče v nemocnicích znovu ze dvou třetin obsazeny pacienty s těžkým průběhem nemoci. Lékaři a sestry si stěžují, že jejich pracovní podmínky jsou neúnosné, a jsou proto odhodláni vstoupit počínaje 28. zářím do výstražné stávky. Po regionální vládě požadují, aby jim pomohla a rychle zaměstnala nové lékaře a další zdravotnický personál, které by v této napjaté situace pomohl.

Během první vlny koronavirové pandemie na jaře byly nemocnice v celé zemi na pokraji svých kapacit. Řada starších pacientů nemohla být ošetřena a umřela mimo dohled lékařů. Sportovní haly musely být přeměněny na provizorní márnice. Madridský veletržní palác byl během pandemie vůbec největší polní nemocnicí v Evropě s pěti tisíci lůžky.

Nejnovější kroky madridského vedení ovšem vyvolávají i kritiku. Sdělovací prostředky citují slova jednoho z bývalých ředitelů Světové zdravotní organizace (WHO), Španěla Daniela Lópeze Acunu, jenž označil nedávno přijatá opatření za málo efektivní. Navíc podle něho vláda měla zasáhnout již před několika týdny, když začaly počty nakažených opět narůstat. Tehdy bylo podle jeho slov ještě možné původce infekce dohledat trasováním a případně je izolovat, což nyní při tak velkých počtech již není možné.