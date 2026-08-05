Bilance obětí u Ceuty vzrostla. Při pokusu o přeplavání zemřelo nejméně 77 migrantů

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  7:08aktualizováno  7:08
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Španělská armáda odvádí migranty z Ceuty zpět do Maroka. (1. srpna 2026)

Španělská armáda odvádí migranty z Ceuty zpět do Maroka. (1. srpna 2026) | foto: Reuters

Migranti odpočívají poté, co pronikli do španělské Ceuty. (1. srpna 2026)
Španělská armáda odvádí migranty z Ceuty zpět do Maroka. (1. srpna 2026)
Španělská armáda odvádí migranty z Ceuty zpět do Maroka. (1. srpna 2026)
Muž hledá boty moři, které přeplavali migranti z Maroka do španělské Ceuty. (1....
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Při pokusu doplavat z Maroka do španělské exklávy Ceuta utonulo minulý týden nejméně 77 lidí. V úterý to uvedl orgán odpovědný za identifikaci obětí, který tvoří forenzní experti a odborníci španělského četnictva. Předchozí bilance španělské vlády uváděla 75 obětí. Ve čtvrtek pronikly desítky tisíc migrantů na španělské území v severní Africe. Část z nich nelegálně překročila hranici po souši, mnozí se do Ceuty pokusili doplavat.

Lidé utonuli při snaze překonat vlnolamy a zábrany oddělující marocké území od španělského. Marocké ministerstvo vnitra v neděli uvedlo, že na marocké straně hranice zemřelo 11 lidí, z nichž jeden se utopil. Španělské úřady zároveň oznámily, že ze 72 000 migrantů, kteří do Ceuty bez povolení přišli, se jich už 70 000 vrátilo.

Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo z Maroka podél pobřeží do Ceuty kolem 10 000 migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.

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