Bilance obětí u Ceuty vzrostla. Při pokusu o přeplavání zemřelo nejméně 77 migrantů

Lidé utonuli při snaze překonat vlnolamy a zábrany oddělující marocké území od španělského. Marocké ministerstvo vnitra v neděli uvedlo, že na marocké straně hranice zemřelo 11 lidí, z nichž jeden se utopil. Španělské úřady zároveň oznámily, že ze 72 000 migrantů, kteří do Ceuty bez povolení přišli, se jich už 70 000 vrátilo.
Migrační krize v Ceutě je výrazně horší než v květnu 2021, kdy během dvou dnů připlavalo z Maroka podél pobřeží do Ceuty kolem 10 000 migrantů. Tehdy k tomu přispělo i zhoršení španělsko-marockých vztahů a skutečnost, že marocká pohraniční stráž migrantům nebránila v cestě na španělské území.