Vykopávky vedla Autonomní univerzita v Barceloně (UAB) ve spolupráci s egyptskou Nejvyšší radou pro památky.
Hrobka pochází z doby faraona Džedkarea z páté dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem. Její součástí jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník Junmen pro sebe a svého otce, nižšího úředníka Itiu. Junmen byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí.
Mezi nejvýznamnější prvky patří vysoce kvalitní násloupí a pohřební texty přizpůsobené postavení a funkcím majitele hrobky. Egyptské ministerstvo rovněž zdůrazňuje výjimečný stav zachování scén a reliéfů, které zobrazují zemědělské činnosti a procesí s obětinami, z nichž si mnohé zachovaly své původní barvy.
„Objev přináší nové a cenné informace o architektuře, umění a správním životě starověkého Egypta na konci páté dynastie,“ dodaly egyptské úřady.