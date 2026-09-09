U Káhiry našli 4300 let starou hrobku. Její výzdoba si zachovala i původní barvy

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  7:36aktualizováno  7:36
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Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7....

Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7. září 2026) | foto: Ministerstvo cestovního ruchu a památek v Egyptě

Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7....
Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7....
Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7....
Španělští a egyptští archeologové objevili u Káhiry 4300 let starou hrobku. (7....
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Archeologové objevili nedaleko egyptské metropole Káhiry 4300 let starou hrobku, která patří dvěma úředníkům, sdělilo v úterý egyptské ministerstvo cestovního ruchu a památek. Hrobku v létě objevil egyptsko-španělský tým v nekropoli Mariette severně od Sakkáry, komplexu pyramid a hrobek nacházejícím se jižně od hlavního města.

Vykopávky vedla Autonomní univerzita v Barceloně (UAB) ve spolupráci s egyptskou Nejvyšší radou pro památky.

Hrobka pochází z doby faraona Džedkarea z páté dynastie, který vládl v letech 2381 až 2353 před naším letopočtem. Její součástí jsou dvě pohřební kaple, které nechal postavit vysoký úředník Junmen pro sebe a svého otce, nižšího úředníka Itiu. Junmen byl královský soudce, který měl naslouchat stížnostem lidí.

Mezi nejvýznamnější prvky patří vysoce kvalitní násloupí a pohřební texty přizpůsobené postavení a funkcím majitele hrobky. Egyptské ministerstvo rovněž zdůrazňuje výjimečný stav zachování scén a reliéfů, které zobrazují zemědělské činnosti a procesí s obětinami, z nichž si mnohé zachovaly své původní barvy.

„Objev přináší nové a cenné informace o architektuře, umění a správním životě starověkého Egypta na konci páté dynastie,“ dodaly egyptské úřady.

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