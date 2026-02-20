Policie předpokládá, že podezřelý zmanipuloval platební systém webových stránek a změnil ověřování elektronické platební platformy tak, že se účet za on-line rezervaci hotelového pokoje jevil jako plně uhrazený. Přitom mu byla za pokoje, které stály až tisíc eur (asi 24 250 korun) za noc účtována jen minimální hodnota - jeden cent, tedy asi 24 haléřů.
„Tento kybernetický útok byl specificky navržen tak, aby změnil systém ověřování plateb. Je to poprvé, co jsme odhalili trestný čin spáchaný pomocí této metody,“ uvedla španělská policie, kterou citovala agentura AFP.
Podezřelý, kterým je španělský státní příslušník, v době svého zatčení pobýval v luxusním madridském hotelu, kde měl rezervaci na čtyři noci v celkové hodnotě 4 tisíc eur. Muž se v hotelu ubytoval několikrát a způsobil ztráty více než 20 tisíc eur, uvedla policejní mluvčí.
Vyšetřování bylo zahájeno poté, co internetový rezervační portál nahlásil na začátku tohoto měsíce podezřelou aktivitu. Transakce se zpočátku jevily jako správně provedené, ale o několik dní později byly odhaleny nesrovnalosti, když platební platforma převedla skutečnou zaplacenou částku hotelové společnosti.
Podezřelý ovšem policii dost usnadnil pátrání, protože při rezervacích používal svou vlastní identitu, informoval španělský deník ABC.