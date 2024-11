Rozčílený dav ze zaplavených oblastí ve Španělsku házel bláto na krále

„Vrahové,“ křičeli přeživší na panovníka a jeho doprovod v Paiportě, což je zničená okrajová část Valencie, kde žije zhruba 25 tisíc lidí. Bodyguardi chránili krále a premiéra Pedra Sáncheze za pomoci deštníků. Podle novinářů AFP se nepřátelství obyvatel obrací zejména proti pravicovému šéfovi regionu Valencie Carlosi Mazónovi a proti socialistickému premiérovi Sánchezovi.

„Mazón, demise! Kolik mrtvých? Vypadněte!“ křičel dav a obviňoval úřady, že místní nechaly napospas osudu.

Král zachoval klid a několikrát se pokusil promluvit s jednotlivými obyvateli. Podle agentury AP mu jeden člověk plakal na rameni. Jednomu muži podal král ruku. „Věděli to, věděli to. A stejně nic neudělali,“ křičel na krále jeden mladý muž. Mladá žena pak udeřila jednoho bodyguarda dlouhou tyčí, píše AP.

Pro královskou rodinu, která si dává záležet na vytváření obrazu oblíbeného monarchy, to byl dosud nevídaný incident. Krále doprovázela královna Letizia, která promluvila s místními ženami a měla přitom krůpěje bláta na rukou a na pažích.

Návštěva španělských politických špiček v regionu přichází v době, kdy meteorologický úřad Aemet vydal novou oranžovou výstrahu před silným deštěm v oblasti Valencie. Místy by tam podle něj mohlo spadnout až 100 litrů vody na metr čtvereční, tedy deset centimetrů. Červenou výstrahu, která značí extrémní nebezpečí, meteorologové vydali kvůli riziku záplav také v provincii Almeria v jižní Andalusii.

Podle čínského velvyslanectví v Madridu jsou mezi oběťmi záplav také dva Číňané. Další dva čínští občané se pohřešují.

„Uklízíme už tři dny. Všechno je pokryté blátem,“ řekla agentuře AFP třicetiletá Helena Danna Daniella, majitelka baru a restaurace v Chivě. „Je to jako konec světa,“ dodala. Vysvětlila, že je pět dní po záplavách stále v šoku. Lidé uvěznění rozbouřenými vodami podle ní „prosili o pomoc a my jsme nemohli nic dělat (...) Člověka to přivádí k šílenství. Hledáte odpovědi a nenacházíte je.“