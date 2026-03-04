„Postoj Španělska je ‚ne válce‘,“ prohlásil Sánchez. Dodal, že jeho vláda odmítá představu, že mezinárodní spory lze řešit jen zbraněmi a bombami. Sánchez také vyjádřil solidaritu zemím, které napadl Írán raketami a drony v rámci odvety za americké a izraelské údery.
Podle Sáncheze teď nikdo neví, co se přesně stane. Varoval před omyly a situacemi, které by mohly vést k rozšíření konfliktu. „Nemůžete si zahrávat s osudy milionů lidí,“ řekl.
Španělský premiér poukázal na příklad války v Iráku, kterou v roce 2003 zahájily Spojené státy a Velká Británie. Konflikt podle něj sice ukončil režim Saddáma Husajna, vedl ale k růstu nestability. „Válka v Iráku vedla k prudkému nárůstu džihádistického terorismu a k vážné migrační i ekonomické krizi,“ uvedl Sánchez.
Španělsko se kvůli podpoře tehdejší vojenské kampaně stalo terčem vážných atentátů. „Odmítáme íránský režim (...), odmítáme i tento konflikt,“ řekl Sánchez.
Madrid odmítl, aby Spojené státy mohly použít dvě základny na jeho území pro přípravu úderů proti Íránu. To v úterý ostře kritizoval americký prezident Donald Trump, který pohrozil přerušením obchodních vztahů se Španělskem. Sánchez na to ve středu přímo nereagoval. „Španělsko je plnoprávným členem EU, NATO a mezinárodního společenství,“ uvedl. Právě členství v EU ztěžuje jakékoliv přímé obchodní sankce Spojených států vůči Španělsku.
Izrael a Spojené státy zahájily údery na Írán v sobotu minulého týdne. Írán spustil odvetnou akci, která zasáhla Izrael i řadu států v regionu. Izrael v současnosti provádí také údery na Libanon, kde působí šíitské hnutí Hizballáh, spojenec Íránu.