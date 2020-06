Španělsko po skončení nouzového stavu ožilo cestovním ruchem

Madrid Španělsko, dřívější ohnisko koronavirové nákazy, nedělí vstoupilo do stavu takzvané nové normality. V zemi po přesně 14 týdnech skončil nouzový stav, začala však platit nařízení o nošení roušek na veřejnosti v případě, že nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Všech 47 milionů obyvatel jihoevropské země ale od neděle může cestovat mezi regiony a Španělsko až na některé výjimky otevřelo své hranice evropským státům, čehož již v neděli využily první turisté, píší zahraniční agentury.

Obyvatelé Madridu a dalších vnitrozemských oblastí dnes vyrazili na pobřeží, aby si v horkém počasí, kdy teploty dosahují 30 stupňů Celsia, užili pláží. Podle španělských médií k dopravě nejčastěji použili automobily.



Španělské hranice jsou nyní otevřeny všem turistům ze zemí Evropské unie a schengenského prostoru, kromě Portugalska. Příjezd bez nutnosti karantény mají se zvláštními podmínkami povolený i Britové, oznámila v sobotu španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzálezová. Dvoutýdenní izolace však návštěvníky ze Spojeného království čeká po návratu do vlasti, poznamenává Reuters.

Na mezinárodním letišti Adolfa Suaréze v Madridu panovala mezi natěšenými turisty i místními uvolněná nálada. Část cestujících se po dlouhých měsících odloučení vydala navštívit své blízké. „Moje situace je trochu komplikovaná, protože moje žena žije v Itálii a já bydlím ve Španělsku, takže jsme se neviděli už čtyři měsíce,“ uvedl Alberto Bos, který se připravoval na let do Milána.

„Je to zvláštní, už jsme si odvykli cestovat,“ podělila se o své dojmy Italka Martina, která do Madridu přiletěla z italského Bergama.

Cestování je možné i mezi všemi španělskými regiony. Za svým snoubencem se po dlouhé době dnes vydala i Laura Garcíová z Madridu. „Jedu do Barcelony, kde žije. Je to dlouho, co jsem ho viděla, jsou to už tři měsíce, sto dní. Koupila jsem si první lístek, na tu nejčasnější hodinu, abych přijela tak brzo, jak to jen jde,“ uvedla 23letá žena.

S celkovým počtem více než 28 000 úmrtí v souvislosti s covidem-19 a 245 000 potvrzenými případy nákazy se Španělsko stalo v Evropě jednou z nejhůře zasažených zemí. Od vrcholu epidemie na přelomu března a dubna však v zemi stabilně klesají denní přírůstky obětí i nakažených, což tamní vládě umožnilo postupně uvolnit zavedená opatření. Předseda španělského kabinetu Pedro Sánchez v jednom ze svých posledních projevů za nouzového stavu však své spoluobčany varoval, aby se měli na pozoru, zemi totiž může zasáhnout druhá vlna epidemie.