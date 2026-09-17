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Přívalové deště ochromily Valencii, zavřelo letiště i metro. Teplé moře bouře zhoršuje

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  12:37aktualizováno  12:37
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Španělskou Valencii ve středu zasáhly mimořádně silné přívalové deště, které během půl hodiny přinesly v některých obcích přes 70 milimetrů vody. Úřady evidují stovky událostí a na několik hodin uzavřely letiště i celé metro. Bouře zasáhly také Katalánsko, kde přišel o život jeden člověk.

Ve valencijské provincii úřady evidují 478 událostí spojených se silným deštěm. Nejčastěji řešily škody na majetku, zatékání vody a problémy v dopravě. Zaplavené silnice místy výrazně zkomplikovaly provoz.

Valencii zasáhly silné bouře, voda zaplavila ulice
Ve Valencii po silném dešti zůstala některá auta částečně pod vodou. (17. září 2026)
Žena uklízí obchod po silném dešti ve městě Torrent nedaleko Valencie. (17. září 2026)
Pracovníci radnice odčerpávají vodu ze zatopeného podjezdu po silném dešti ve městě Torrent nedaleko Valencie. (17. září 2026)
6 fotografií

V hlavním městě regionu musely úřady na několik hodin přerušit provoz všech linek metra a uzavřít letiště.

Silné srážky zasáhly také sousední Katalánsko. Hasiči ve čtvrtek našli tělo muže v obci Olivella. Proud vody strhl jeho auto, uvádí stanice BBC.

Problémy se nevyhnuly ani Barceloně. Úřady uzavřely některé stanice metra, odklonily autobusy a omezily regionální vlakovou dopravu. Letiště El Prat rušilo některé spoje, jiné nabraly mnohahodinové zpoždění.

Španělsko má za sebou nejteplejší léto v historii měření a mimořádně teplý začátek září. Vědci upozorňují, že oteplování Středomoří podporuje silnější podzimní bouře – z teplejšího moře se odpařuje více vody a při rozvoji bouří to může přinést intenzivnější srážky.

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