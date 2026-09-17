Přívalové deště ochromily Valencii, zavřelo letiště i metro. Teplé moře bouře zhoršuje

Ve valencijské provincii úřady evidují 478 událostí spojených se silným deštěm. Nejčastěji řešily škody na majetku, zatékání vody a problémy v dopravě. Zaplavené silnice místy výrazně zkomplikovaly provoz.
V hlavním městě regionu musely úřady na několik hodin přerušit provoz všech linek metra a uzavřít letiště.
Silné srážky zasáhly také sousední Katalánsko. Hasiči ve čtvrtek našli tělo muže v obci Olivella. Proud vody strhl jeho auto, uvádí stanice BBC.
Problémy se nevyhnuly ani Barceloně. Úřady uzavřely některé stanice metra, odklonily autobusy a omezily regionální vlakovou dopravu. Letiště El Prat rušilo některé spoje, jiné nabraly mnohahodinové zpoždění.
Španělsko má za sebou nejteplejší léto v historii měření a mimořádně teplý začátek září. Vědci upozorňují, že oteplování Středomoří podporuje silnější podzimní bouře – z teplejšího moře se odpařuje více vody a při rozvoji bouří to může přinést intenzivnější srážky.