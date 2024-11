Úřady nás varovaly před povodní příliš pozdě, říká Češka žijící ve Valencii

Jak vypadala situace ve Valencii během úterka, když začala voda stoupat? Připravovala se vaše rodina na příchod povodně?

Žijeme v nezáplavové zóně města. Několik dní před povodněmi silně pršelo, ale nepřipravovali jsme se. Popravdě jsme nevěděli, že by se něco mohlo stát. Vláda nevydala předem žádné upozornění, ve městě neprobíhala žádná preventivní evakuace, žádné přípravy.





Místní úřady čelí kritice, že obyvatele včas nevarovaly před možným nebezpečím. Úřady ve Valencii rozeslaly textové zprávy varující před katastrofou až osm hodin po prvním hlášení záplav a deset hodin poté, co meteorologové vydali varování před extrémním nebezpečím. Dostali jste varovnou zprávu?

Mám v živé paměti, co se dělo před měsícem v Česku, kde se povodně řešily několik dní předem. Po válce je každý generál, ale srovnání se nabízí. Tady o možném nebezpečí nikdo pořádně nevěděl.



Pár hodin předtím než začala stoupat voda, jsem v úterý odpoledne jela nakoupit do nyní zasažené oblasti, protože jsou tam velká nákupní centra. Nikde žádné uzavírky. V noci pak přišla záplavová vlna. Lidé, kteří šli večer do kina, se z něho už nedostali a museli v něm zůstat do dalšího dne, protože se z oblasti nedalo odjet.

Ve středu ráno jsem normálně připravovala dceru do školy. V tu chvíli jsem vůbec neměla pocit, že by se dělo něco vážného, neměla jsem dojem, že bych si měla zapnout zprávy. Než jsem dceru probudila, abychom stihly školní autobus, mi ale přišlo na telefon upozornění od civilní obrany, s doporučením vyhnout se jakémukoliv cestování po provincii Valencie. O tom, že je situace velmi vážná jsem se pak dozvěděla od manžela, který byl v tu chvíli v Praze a volal mi, že to vidí v televizi. Zpětně je mi zle z pomyšlení, že některé školní autobusy projíždí částí města, kterou voda zasáhla.



Jak to ve městě vypadá nyní? Funguje doprava?

Vůbec nejezdí metro. Nikde se moc nedostanete jinak než autem. Zasaženou částí města se nyní nedá projet. Podle všeho se do Valencie těžko dostávají kamiony s jídlem. Povodněmi je zasažená celá valencijská provincie.

Je v obchodech dostatek potravin? Jde elektřina?

Lidé si od středečního rána nosili z obchodů domů balíky s vodou, odpoledne už vůbec nebyla k dostání. Ve čtvrtek ji sice doplnili, ale znovu se hned vyprodala. Večer už v obchodech nebylo skoro nic – chyběla voda, zelenina, ovoce, maso, mléčné výrobky. Zůstalo jen pár mražených věcí. Byla jsem ve čtyřech obchodech v okolí a všude to bylo stejné. Dnes (v pátek) je svátek, takže je na mnoha místech zavřeno.

V naší čtvrti jde elektřina a kohoutková voda teče. Obecně má ale velmi špatnou chuť, takže jí alespoň převařujeme. V zasažené části města jsou momentálně bez elektřiny a bez vody.

Dostává se k lidem vše potřebné? Jaká je mezi nimi nálada?

K informacím se dostáváme zprostředkovaně, protože tu nežijeme nonstop, ale nemám pocit, že by to vláda měla dobře podchycené. Mezi lidmi je cítit panika. Španělé jsou z povodní zničení. Každý má v rodině někoho, koho se to dotklo.

Od přátel vím, ze mají už tři dny uvězněné kolegy z práce v místech, kam se ještě nedostala pomoc. Vodu a elektřinu jim pouštějí jen na pár hodin denně. Nemají jídlo. Nemají vodu, takže nemohou začít s úklidem. Armáda se k nim ještě s pomocí nedostala.

Ukazovali nám také fotografie z vesnice nad Valencií. Voda v přízemních bytech, které jsou obvykle na úrovni ulice, sahala do dvou metrů. Povodeň se prohnala domovy lidí a všechno jim sebrala. Všude je hrozně moc bahna.

Záchranáři se nyní soustředí na nalezení pohřešovaných. Ve zprávách jsou děsivá videa, na kterých jsou vidět lidé, které voda uvěznila v autech a utopili se.

Zůstanete nyní ve Valencii, nebo zamíříte do Čech?

Nic se nám nestalo, nemáme žádné škody. Původně jsem byla přesvědčená o tom, že tu zůstaneme, ale teď už si tím nejsem jistá. Jestli nadále nebude jídlo v obchodech a zůstanou uzavřené školy, tak asi pojedeme do Česka. V následujících dnech má navíc ve Valencii opět pršet.