29. července 2026 12:18, aktualizováno 12:18
Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko
Zbytky ohořelých stromů, záplavy popela a mezi šedí jen záblesky jiné barvy. Tak by se daly popsat některé části Španělska, které zpustošily ničivé požáry. Zkázu zachytily snímky z dronů.
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