Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

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  12:18aktualizováno  12:18
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Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...

Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města Castellón de la Plana ve Španělsku. (28. července 2026) | foto: Nacho DoceReuters

Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...
Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...
Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...
Záběr z dronu zachycuje území spálené lesním požárem v blízkosti města...
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Zbytky ohořelých stromů, záplavy popela a mezi šedí jen záblesky jiné barvy. Tak by se daly popsat některé části Španělska, které zpustošily ničivé požáry. Zkázu zachytily snímky z dronů.

Požáry v Evropě

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Témata: požár, Španělsko, dron

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Jako měsíční krajina. Snímky z dronů ukázaly požáry zpustošené Španělsko

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