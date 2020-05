Španělsko už druhý den eviduje „pouze“ jedno úmrtí na covid-19, v Británii zemřelo 377 lidí

Ve Španělsku během 24 hodin zemřel jeden pacient na covid-19. Ve čtvrtek přibylo 182 nových případů infekce potvrzených metodou PCR. 67 ze zmíněných sto osmdesáti připadá na madridský region a 39 na Katalánsko, tedy na autonomní regiony, které byly v této zemi se 47 miliony obyvatel nynější pandemií postiženy nejvíce. Ve středu informovalo ministerstvo o 231 nových případech nákazy.



Podle těchto údajů, které používá pro srovnávání i americká Univerzita Johnse Hopkinse, je Španělsko pátou nejpostiženější zemí koronavirem na světě co do počtu potvrzených případů nákazy i úmrtí s covidem-19.

Španělské ministerstvo zdravotnictví nicméně v posledních několika dnech reviduje údaje od vypuknutí epidemie v zemi, kde se první případ u místního obyvatele potvrdil v únoru. V pondělí tak oznámilo celkový počet úmrtí s covidem-19 o téměř 2000 nižší, celkový počet nakažených se změnil jen o několik stovek.

Bez ohledu na přezkoumávání statistik se ale epidemická situace ve Španělsku v posledních několika týdnech výrazně zlepšila, takže vláda už měsíc postupně zmírňuje opatření zavedená v polovině března ve snaze zmírnit šíření koronaviru. Uvolňování má několik etap, do nichž vstupují jednotlivé oblasti po dohodě regionálních vlád se španělskou vládou.

Uvolňování, během něhož dál platí omezení pohybu obyvatel mimo jejich domovskou provincii, by se mělo dovršit ve druhé polovině června, pokud se výrazně nezhorší epidemická situace. Od července by se mělo Španělsko otevřít i zahraničním turistům.

Zpomalení nárůstu mrtvých ale vedl úřady v mnoha amerických státech k uvolnění restrikcí. Překonání hranice 100 tisíc mrtvých s covidem-19 ve čtvrtek prezident Donald Trumpa označil za smutný milník.

„Dosáhli jsme počtem 100 000 mrtvých během koronavirové pandemie velice smutného milníku. Všem rodinám a přátelům těch, kteří zesnuli, chci vyjádřit upřímnou soustrast,“ napsal na twitteru Trump.

We have just reached a very sad milestone with the coronavirus pandemic deaths reaching 100,000. To all of the families & friends of those who have passed, I want to extend my heartfelt sympathy & love for everything that these great people stood for & represent. God be with you!