Španělským premiérem může být dál Sánchez, rozhodnou hlasy Katalánců

„Cítím se poctěn a odpovědný celé španělské společnosti,“ řekl v úterý Sánchez po oznámení, že mu dal král důvěru. Lídr socialistů (PSOE), který je premiérem od roku 2018, řekl, že už ve středu začne jednat se všemi parlamentními stranami, s výjimkou krajně pravicové strany Vox.

Socialisté mají v dolní komoře 121 mandátů a jsou druhou nejsilnější stranou. Pro důvěru může Sánchez počítat s 31 hlasy levicové koalice Sumar a podpořit by ho měly zřejmě i baskické strany EH Bildu (šest) a PNV (pět) a jeden poslanec za Galicijský nacionalistický blok (BNG).

Klíčová bude podpora katalánských separatistů z Republikánské levice Katalánska (ERC, sedm) a strany Junts (sedm), kterou neoficiálně vede katalánský expremiér Carles Puigdemont. Ten je na útěku před španělskou justicí kvůli referendu o nezávislosti z roku 2017.

Feijóo, jehož strana má ve 350členné dolní komoře 137 křesel a na většinu nedosáhne ani se stranou Vox (33), šel minulý týden do téměř jistě prohraného boje. Dvě kola hlasování o důvěře tak využil hlavně ke kritice Sáncheze za jeho snahu získat další mandát i díky katalánským separatistům.

Ti totiž za své hlasy požadují také zákon o amnestii pro politické činy spojené s jejich separatismem a slib, že nová vláda bude jednat s vedením Katalánska o možném referendu o nezávislosti.

Sánchez se od červencových voleb veřejně nevyjadřoval k tomu, zda požadavky separatistů podpoří. Jeho socialisté nicméně už prosadili první z nich, a to používání katalánštiny, baskičtiny a galicijštiny v dolní komoře parlamentu a jejich tlumočení do španělštiny. Zákon o amnestii by podle zdrojů místních médií socialisté podpořili, referendum je však pro ně nepřijatelné.

Kvůli požadavkům katalánských separatistů lidovci už předminulou neděli uspořádali v Madridu demonstraci proti možnému zákonu o amnestii, na niž přišlo na 40 tisíc lidí. V úterý místní média píší, že Feijóo se v neděli 8. října zúčastní podobné manifestace v Barceloně. Tu pořádá organizace Katalánská občanská společnost (SCC), která je pro zachování sjednoceného Španělska.

Sánchez i Feijóo se v úterý v královském paláci hodinu po sobě setkali s Felipem VI. v rámci tradičních povolebních jednání monarchy se zástupci parlamentních stran. Už v pondělí jednal král s lídry menších stran, ne však se všemi, jelikož katalánští separatisté a část baskických nacionalistů jednání s králem jako obvykle odmítli. Šlo už o druhou sérii takových schůzek po červencových volbách, po té první král navrhl na premiéra Feijóa.

Od minulé středy, tedy prvního kola hlasování o důvěře Feijóovi, běží dvouměsíční lhůta, v níž musí některý z politiků získat důvěru pro úřad premiéra, jinak budou nové volby. Ty by se konaly zřejmě 14. ledna.