„Bylo to jako zemětřesení.“ Lidé líčí srážku vlaků ve Španělsku, příbuzní jsou zoufalí

K nehodě došlo v 19:45. Rodinní příslušníci celou noc čekali před pohotovostí nemocnice Reina Sofía v Córdobě a marně se snažili dovolat svým blízkým. „Je tu otec, který už hodiny volá svému synovi, i když jediné, co slyší, je jen vyzvánění,“ napsal španělský deník La Vanguardia. Mladík cestoval vlakem Alvia z Madridu do Huelvy, který však do cíle nikdy nedorazil. Otec stejně jako další příbuzní odmítli uvést své jméno.
„Mluvil jsem s ní půl hodiny před nehodou,“ řekl novinářům krátce po páté hodině ranní manžel jedné z pohřešovaných. „Už svítá a já pořád nevím vůbec nic.“
K neštěstí došlo v obci Adamuz severovýchodně od Córdoby. Vlak směřující z Málagy do Madridu vykolejil na rovném úseku trati.
„Síla nárazu vtlačila vagóny druhého vlaku do náspu,“ uvedl španělský ministr dopravy Óscar Puente, který incident označil za „velmi podivný“, informovala stanice BBC. Většina obětí a zraněných byla v předních vagónech vlaku jedoucího z Madridu do Huelvy.
Podle železničních společností cestovalo v obou vlacích přibližně 400 lidí včetně členů posádky. Andaluské záchranné služby potvrdily nejméně 24 vážně zraněných, mezi nimiž jsou i čtyři děti.
Odborníci jsou zmatení
Zkroucené vagóny a převrácené soupravy výrazně komplikovaly vyprošťování. „Museli jsme dokonce odstranit mrtvou osobu, abychom se dostali k někomu živému. Je to těžká a složitá práce,“ řekl velitel hasičů v Córdobě Francisco Carmona veřejnoprávní televizi RTVE.
Jeden z cestujících, novinář RTVE Salvador Jimenez, přirovnal náraz k přírodní katastrofě. „Byl jsem v prvním vagónu. V jednu chvíli to připomínalo zemětřesení a vlak skutečně vykolejil,“ popsal.
Záběry z místa nehody ukazují převrácené vagóny a záchranáře, kteří po nich šplhají, aby vytáhli cestující z nakloněných dveří a oken. „Byli tam lidé, kteří křičeli a volali lékaře,“ řekl další cestující stanici Canal Sur.
K nehodě došlo v obci Adamuz.
Jedním z vlaků, který boural, byl vysokorychlostní Freccia 1000. Ten je schopen dosáhnout rychlosti až 400 kilometrů za hodinu. Provozovatel železniční infrastruktury Adif potvrdil, že přesná příčina zatím není známa. Podle ministra dopravy může vyšetřování trvat nejméně měsíc a odborníci jsou zatím vývojem událostí „velmi zmateni“.
Veškeré železniční spojení mezi Madridem a Andalusií bylo po nehodě přerušeno a očekává se, že zůstane uzavřené minimálně celé pondělí.
Premiér Pedro Sánchez označil noc po nehodě za „noc hlubokého smutku“. Král Felipe VI. a královna Letizia uvedli, že katastrofu sledují „s velkým znepokojením“, a vyjádřili soustrast pozůstalým. Kondolence zaslali také francouzský prezident Emmanuel Macron, italská premiérka Giorgia Meloniová a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Záchranné složky vyzvaly přeživší, aby kontaktovali své rodiny nebo alespoň prostřednictvím sociálních sítí dali vědět, že jsou naživu. Adif zřídil informační centra pro příbuzné obětí na nádražích v Madridu, Seville, Córdobě, Málaze a Huelvě. Španělský Červený kříž na místě poskytuje psychologickou pomoc.
„Rodiny prožívají kvůli nedostatku informací velmi úzkostnou situaci,“ uvedl zástupce Červeného kříže Miguel Ángel Rodríguez. „Jsou to mimořádně stresující chvíle.“
Španělsko naposledy zažilo srovnatelnou železniční tragédii v roce 2013 v Galicii, kde při nehodě vysokorychlostního vlaku zahynulo 80 lidí. Země má po Číně druhou největší síť vysokorychlostních železnic na světě, která měří přes 4 000 kilometrů.