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Srazily se španělské rychlovlaky. Vagony spadly z náspu, obětí je 50

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  11:14aktualizováno  11:47
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Srážka dvou vysokorychlostních vlaků ve Španělsku si vyžádala 50 obětí. Dalších nejméně 179 lidí utrpělo zranění. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní město Madrid s Andalusií. Stala se krátce před devátou hodinou ranní mezi obcemi Los Yébenes a Urda, kde do sebe narazily dvě plně obsazené soupravy.

Zprávy z dráhy

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Šlo o rychlovlak AVE státního dopravce Renfe, který mířil z Madridu do Sevilly, a soupravu soukromého italského operátora Iryo. Podle prvotních informací od správce železniční infrastruktury Adif došlo k nárazu zezadu.

Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Nehoda dvou vysokorychlostních vlaků na trati mezi Madridem a Sevillou v provincii Toledo. (28. října 2026)
Rychlovlak společnosti Renfe se střetl s jiným vlakem ve španělském Toledu. (28. října 2026)
21 fotografií

Vlak Renfe AVE na trati zřejmě kvůli provozním problémům výrazně zpomalil nebo zcela zastavil, na což nestihla zareagovat za ním jedoucí souprava Iryo.

Náraz byl tak silný, že dva zasažené vagóny vykolejily a zřítily se z železničního náspu. Španělské záchranné složky a lékařské týmy aktuálně hlásí kromě mrtvých i mnoho zraněných. Vyprošťovací a záchranné práce stále intenzivně probíhají.

Nehoda vedla k okamžitému a kompletnímu přerušení provozu na vytížené vysokorychlostní trati Madrid–Andalusie v obou směrech, což odřízlo jih země od hlavního města a způsobilo dopravní kolaps.

Pro Španělsko jde navíc o citlivou ránu – jedná se totiž již o druhou velmi vážnou nehodu rychlovlaků v tomto roce, přičemž ta první se odehrála v lednu u andaluského Adamuzu. Vyšetřovatelé již na místě zajišťují černé skříňky, aby objasnili přesné selhání techniky či lidského faktoru.

Železniční neštěstí v andaluském Adamuzu z 18. ledna 2026 patřilo k nejhorším železničním katastrofám v moderní historii Španělska. Na rovném, čerstvě zrekonstruovaném úseku vysokorychlostní trati Madrid–Sevilla tehdy došlo k vykolejení a následnému střetu dvou protijedoucích rychlovlaků.

Nehoda si vyžádala 46 mrtvých, včetně jednoho ze strojvedoucích, a 292 zraněných.

Souprava soukromého operátora Iryo jedoucí z Málagy do Madridu z ničeho nic vykolejila. Několik jejích vagónů se převrátilo a zasáhlo vedlejší kolej, po které v tu chvíli projížděl protijedoucí vlak státního dopravce Renfe. Ten do vykolejených vagónů narazil a sám vyletěl z trati dolů z náspu.

Vyšetřování odhalilo, že bezprostředním viníkem byla zlomená kolejnice.

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