Přílivová vlna zabila jednu ženu s dvěma muži a zranila několik dalších, které silné vlny strhly do Atlantského oceánu. Stalo se tak v obcích La Guancha a Puerto de la Cruz na severu a nedaleko správního střediska Santa Cruz de Tenerife na severovýchodě ostrova.
Úřady varovaly obyvatele před přílivovou vlnou a silným větrem. Také jim doporučily, aby nechodili po pobřežních stezkách a nevystavovali se nebezpečí při fotografování a natáčení rozbouřeného moře.
Tenerife je největší ze sedmi španělských Kanárských ostrovů, které leží na severozápadě Afriky. Zejména na podzim a v zimě zasahují západní a severní pobřeží ostrovů velké vlny kvůli bouřím v Atlantiku.