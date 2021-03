Španělsko začíná opět dýchat. V zemi pokračuje masivní pokles nákazy a funguje většina služeb

MADRID/MÁLAGA/PRAHA Zajít si večer do restaurace, nechat si udělat účes u kadeřníka nebo docela obyčejně nakoupit i něco jiného než potraviny. Pro obyvatele mnoha evropských států jsou tyto dříve samozřejmé úkony již řadu měsíců nedostižným snem. Ve Španělsku, které ještě docela nedávno patřilo co do relativního výskytu koronaviru mezi nejhorší země kontinentu, se život v posledních týdnech vrací do normálu.

Určitá omezení sice zůstávají, i tak ale jde o velký pokrok. „Není to sice to, co bývalo v předchozích letech – chybí tu větší počet turistů a i někteří zahraniční majitelé nemovitostí se dosud nevrátili –, ale aspoň můžeme mít otevřeno. Když to srovnám, tak je mi kolegů v Česku docela líto,“ řekla pro Lidovky.cz Jana Staňková, která s partnerem již řadu let provozuje restauraci u turistického letoviska Marbella na pobřeží Costa del Sol v Andalusii.



Ve Španělsku vyhlašují protikoronavirové restrikce regionální vlády jednotlivých správních oblastí podle intenzity výskytu nákazy, v rámci celé země se tak opatření mírně liší. Co je pro celou zemi společné, je zákaz cestování přes hranice oblastí, s výjimkou pohybu za prací. Většina španělských regionů je ale dosti rozlehlá – např. zmíněná Andalusie má větší plochu než Česko –, pro běžný život to tedy není zásadní omezení.

Velikonoce neznamenají uzávěru

Uvolňování opatření ve Španělsku umožňuje strmý pád případů nákazy i počtu úmrtí na covid-19. V porovnání se začátkem února jsou nyní čísla asi osmkrát nižší.



Mezi přetrvávající omezení patří celonárodní zákaz vycházení v nočních hodinách či limit maximálně šesti osob, jež se mohou scházet a družit. Na španělské poměry je nařízena i poměrně brzká uzavírací hodina restaurací, barů a podobných podniků, které nyní ve většině regionů mohou být otevřeny do půl jedenácté večer – ještě před pár dny to ale bylo jen do šesti.

Úřady ve Španělsku s ohledem na blížící se Velikonoce „povolily otěže“, a zvolily tedy opačný postup než v řadě jiných evropských zemí, jež se zvýšené mobility právě během svátků spíše obávají.

Najdou se ovšem i tací, kteří si uvolnění poměrů vyložili po svém. „Střed města vypadal jako za starých časů, s lidmi ze sousedících barů namačkanými na sebe, alkohol tekl proudem a některé podniky se s desátou hodinou večerní přeměnily na neformální diskotéky,“ popsal tento týden list Málaga Hoy dění v centru největšího města na pobřeží Costa del Sol.



Že to nebyla výjimka, potvrzuje i Natálie, která v Malaze žije již několik let. „Když chceme jít do restaurace, musíme si předem rezervovat stůl, jinak nenajdeme místo. Lidé nakupují jako o závod a s nějakými rozestupy si nikdo hlavu neláme,“ popsala pro Lidovky.cz situaci mladá Češka s tím, že „jediné, co se důkladně dodržuje, je nošení roušek, protože to policisté často kontrolují a pokutují“.

Jaká bude turistická sezona?

Do začátku koronavirové epidemie Španělsko patřilo mezi nejvýznamnější turistické destinace světa, ročně do země přijelo kolem 80 milionů návštěvníků z ciziny. Turistický ruch patří zejména v pobřežních oblastech k nejvýznamnějším hospodářským sektorům a úhrnem v něm nachází obživu několik milionů Španělů.



Mnoho místních proto vzhlíží k blížící se letní sezoně se směsí naděje i obav. Prvním testem mohou být právě Velikonoce a existují nadějné náznaky. Letecké společnosti v posledních dnech masivně navyšují spoje na leteckých linkách z Německa či Spojeného království, v souvislosti s nově vyhlášenou uzávěrou v některých francouzských regionech míří do Španělska již teď tisíce Francouzů.

Někteří však optimismus mírní. „Aby dorazily větší počty turistů, musely by se zmírnit podmínky vstupu do země. Teď při příletu stále potřebujete negativní PCR test, což jednak stojí dost peněz a pak může nastat velký problém, když vám to před odletem vyjde pozitivně,“ říká Jana Staňková.

Španělská vláda pracuje na tzv. zeleném koridoru, který by umožnil volný vstup do země naočkovaným Britům bez dalších formalit; začátek platnosti tohoto schématu však zatím nebyl stanoven.