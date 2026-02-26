Tejero v roce 1981 několik hodin držel se svými muži jako rukojmí členy španělského parlamentu a v roce 1983 za to byl odsouzen ke 30 letům vězení. V roce 1996 byl podmínečně propuštěn.
V posledních letech žil Tejero ve své rodné provincii Málaga a na veřejnosti moc nevystupoval. Když ale například v říjnu 2019 dorazil na madridské předměstí, kde se konal soukromý obřad nového pohřbení ostatků diktátora Franciska Franka, volali na něj Frankovi příznivci „Ať žije Tejero! Ať žije Franco!“.
Tejero byl už v roce 1980 odsouzen za plánování puče k sedmi měsícům vězení. Důvodem tehdy byla schůzka v madridské kavárně v roce 1978, na níž byl podle soudu puč chystán. Její účastníci ale tvrdili, že šlo jen o „kavárenské povídání“.
Pučisté se v roce 1981 snažili zvrátit cestu k demokracii, kterou Španělsko zahájilo po téměř čtyřicetileté diktatuře Franciska Franka, který zemřel v roce 1975. Jejich nespokojenost vzrostla mimo jiné kvůli legalizaci komunistické strany v roce 1977 či nárůstu násilí teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA), která cílila zejména na vojáky a policisty. Svou roli podle analytiků sehrála i ekonomická krize po druhém ropném šoku v roce 1979 či autonomie přiznaná španělským regionům ústavou z roku 1978. Jako první ji získaly už v roce 1979 Baskicko a Katalánsko.
Kromě vpádu ozbrojenců do parlamentu večer 23. února 1981 zažili krušné chvíle i obyvatelé Valencie, kde do ulic vjelo několik desítek tanků. I tamní velitel pučistů Jaime Milans del Bosch dostal 30 let vězení; v roce 1990 byl omilostněn kvůli vysokému věku. Další pučisté dostali menší tresty.
Puč se ve Španělsku v roce 1981 nezdařil hlavně díky tehdejšímu králi Juanovi Carlosovi I., který ve svých 43 letech několik hodin po vpádu ozbrojenců do parlamentu vystoupil v televizním projevu ve vojenské uniformě a jako vrchní velitel ozbrojených sil vyzval armádu k dodržování ústavy.
Dokumenty, které po odtajnění zveřejnila španělská vláda, pocházejí z archivů ministerstev obrany, vnitra a zahraničí. V jednom z nich, ručně psaném textu, který zřejmě obsahuje závěry vojenských velitelů po neúspěšném puči, se uvádí, že jednou z hlavních chyb bylo nechat krále Juana Carlose I. tehdy na svobodě a že se s ním „nemělo zacházet jako s gentlemanem“. Přepisy telefonických rozhovorů vojáků, kteří tehdy vstoupili i do španělské televize, ukázaly, že měli rozkaz střílet a zabíjet.